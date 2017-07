STEFANO DE MARTINO/ News, l’appello per il Vesuvio e gli impegni sul set fotografico

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO LANCIA L’APPELLO PER IL VESUVIO – Dopo aver pubblicamente dichiarato la sua tristezza per la tragedia che, nei giorni scorsi, ha colpito il suo paese, Torre Annunziata, Stefano De Martino torna a scrivere sui social per una buona causa. Il ballerino napoletano, su Instagram Stories, ha lanciato un appello per sensibilizzare le istituzioni di fronte all’emergenza incendi che sta mettendo in ginocchio la zona del Vesuvio. “Il Vesuvio va a fuoco, lo Stato dov’è?”, si legge in un video pubblicato su Instagram Stories dal ballerino. L’appello di De Martino ha rapidamente fatto il giro del web ed è stato riportato dalle maggiori fanspage dell’ex marito di Belen Rodriguez. Stefano, dunque, sceglie di non commentare gli ultimi gossip che lo vorrebbero nuovamente vicino all’ex moglie preferendo lanciare appelli per la sua terra e concentrarsi sul lavoro.

Il ballerino, infatti, dopo aver trascorso gli ultimi giorni ad Ibiza, è torna in Italia per alcuni impegni professionali. Dopo aver fatto presenziato ad alcuni eventi in Puglia, Stefano è tornato a Napoli per la realizzazione di alcune campagne promozionali nelle vesti di testimonial. De Martino ha così posato per le campagne invernali di alcuni marchi d’abbigliamento sfoggiando tutto il suo fascino. Le foto di Stefano sono già state pubblicate sui social e hanno puntualmente scatenato l’entusiasmo dei fans. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.