SUBURRA, LA SERIE / Video, Netflix Italia: il trailer ufficiale e la data di uscita

Suburra, la serie TV di Netflix Italia

IL CRIME THRILLER TUTTO ITALIANO

Netflix con la sua piattaforma streaming di enorme successo, è diventata ufficialmente la paladina indiscussa dello streaming e delle serie TV. Ecco perché, finalmente arriva anche una produzione italiana che appare già tutta un programma. "Suburra - La Serie" il suo titolo e debutterà il prossimo 6 Ottobre 2017. La prima serie originale di Netflix raggiungerà 100 milioni di abbonati nei 190 Paesi in cui il servizio è attualmente disponibile. Diretta da Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi, "Suburra - La Serie" è tratta dall'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo ma è ambientata molti anni prima. Gli episodi che verranno proposti da Netflix saranno dieci e, racconteranno 20 giorni di fortissimi disordini in quel di Roma, tra azione, colpi di scena imprevedibili ed emozionati drammi per un crime thriller - finalmente - tutto Made in Italy. Al centro delle dinamiche che coinvolgeranno i protagonisti della serie TV, troviamo: Chiesa, Stato e criminalità organizzata. Il "terzetto" quindi, avrà modo di scontrarsi in più di una occasione, mettendo in discussione cosa è legale e cosa - di contro - invece non lo è. Ma all'interno di "Suburra", troveremo anche la ricerca spasmodica del potere, ad ogni costo.

CAST E INTERPRETI

Quali saranno gli interpreti della serie di Netflix Italia? Al centro della storia tre uomini: Numero 8 (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini). Tre caratteri diversi, con ambizioni e origini differenti ma, per il desiderio comune di realizzare i propri sogni e desideri, verranno invitati alla massiccia alleanza. Tra gli altri nomi dei personaggi, troveremo anche Sara Monaschi (Claudia Gerini), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli) e Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi). Se volete avere un assaggio della serie, eccovi di seguito, il trailer ufficiale.

