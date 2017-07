THE COUNSELOR - IL PROCURATORE/ Su Rete 4 il film con Penelope Cruz (oggi, 13 luglio 2017)

The Counselor - Il procuratore

THE COUNSELOR - IL PROCURATORE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI: IL CAST - Una pellicoal di genere poliziesca con connotazioni drammatiche, prodotta grazie ad una collaborazione anglo-americana nel 2013 da un cartello abbastanza grosso di case di produzione che dopo una lunga scelta individuarono in Ridley Scott il regista della pellicola. Ottimo il cast di attori, tra di essi si segnalano Penelope Cruz, Michael Fassbender e la bella attrice Cameron Diaz, la pellicola è già stata vista parecchie volte sui piccoli schermi televisivi, e per questa non può essere ascritta alle prime televisive. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA - La storia ripercorre la vita di un procuratore il cui nome non viene mai pronunciato per scelta della direzione, egli viene infatti indicato con l’appellativo generico dell’avvocato. L’avvocato vive una vita al limite sempre inseguito dai problemi economici, e dalla voglia di stupire la donna che ama, la sua fidanzata Laura, con il sogno di portare prima o dopo quest’ultima sull’altare. La sua esistenza è però vincolata alla mancanza di una clientela adeguata, mancanza che di fatto lo porta a vivere un esistenza limitativa, con pochi soldi e con evidenti difficoltà per sbarcare il lunario.

Nel pieno della difficoltà economica l’avvocato decide di seguire il consiglio di un suo vecchio cliente, un boss messicano leader nel narcotraffico, di nome Reiner. All’avvocato viene chiesto di contrabbandare un carico di cocaina del valore di venti milioni di dollari, egli dovrà prendere la merce in Messico e portarla negli stati uniti d’America. Nell’operazione darà aiutato da un malfattore di nome Westray, quest’ultimo nonostante sia un poco di buono cerca di mettere sull’avviso l’avvocato sui pericoli che correrà nel prossimo futuro, egli infatti sottolinea che quello è un mondo dal quale non si potrà uscire a proprio piacimento.

Lo spettatore viene portato in un continuo susseguirsi di scene di violenza, stante anche le torbide e meschine prove fatta dalla fidanzata di Reiner di sabotare il trasporto. Alla fine l’avvocato si ritroverà a lottare per la sua stessa vita, e capisce che nonostante i problemi economici nell’esistenza sono ben altri gli obiettivi da conquistare, obiettivi che grazie all’accettazione del lavoro mette pericolosamente a rischio.

