TOMMASO PARADISO / Il leader dei TheGiornalisti presenta Carolina Sansoni, la sua fidanzata

Tommaso Paradiso si è fidanzato

IL LEADER DEI THEGIORNALISTI IN LOVE

Tommaso Paradiso si è fidanzato. Il leader indiscusso del gruppo dei TheGiornalisti, finalmente ha ammesso chi è colei che gli ha rubato il cuore. "Riccione" è senza ombra di dubbio uno dei tormentoni di questa bollente estate 2017 e, le soddisfazioni per il leader della band sembrano non mancare nemmeno dal punto di vista personale. Tra le pagine del settimanale Vanity Fair, il barbuto cantante 34enne si è confidato per una intervista che ha finalmente svelato il volto dell'amore: lei è Carolina Sansoni, questo il nome della compagna ufficiale del cantautore romano. "Sì, l’ho trovata “normale”, intendo una “lontano dai riflettori”. Per il resto, è tutt’altro che normale è bellissima". Nonostante la discrezione di Paradiso, il gossip aveva incredibilmente colpito anche lui e, i rumors degli ultimi tempi l'avrebbero prima voluto al fianco di Melissa Greta Marchetto di Quelli che il calcio e poi addirittura accanto ad Emma Marrone.

CAROLINA SANSONI, CHI E' LA COMPAGNA DI PARADISO?

Ma chi è Carolina Sansoni? La compagna di Tommaso Paradiso, qualcosa in comune con il mondo dello spettacolo in realtà ce l'ha. Lavora infatti nel settore della moda ed ha collaborato anche con grandi nomi, tra cui: Stella McCartney, Tom Ford e KPMG. Carolina ha studiato Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Londra, per poi conseguire un Master in International Business presso la Hult International a Londra e a New York. Attualmente lavora per l'agenzia pubblicitaria GreatBusAdv ed ha anche fondato un sito e-commerce (Chiara Ferragni deve avere paura?). La coppia in realtà, era venuta fuori lo scorso 21 giugno ed infatti, la Sansoni su Instagram aveva condiviso una fotografia proprio insieme al suo Tommaso. Paradiso di recente, si è trasformato in “paparazzo” involontario, fotografando Ambra Angiolini mano nella mano con Massimiliano Allegri e, di seguito, ha anche condiviso lo scatto tramite le Instagram Stories scrivendo: “Allegri e Ambra mano nella mano, che bello l’amore!”. Se volete visionare lo scatto insieme alla sua Carolina, potete cliccate qui.

© Riproduzione Riservata.