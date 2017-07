Temptation Island 2017/ Anticipazioni: Ruben e Francesca lasceranno il programma insieme? La risposta è chiara

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

Continua l'attesa per la prossima puntata di Temptation Island 2017, la quarta, che vedrà l'arrivo di un altro falò. La più criticata di questa edizione e sin dalla prima puntata è stata Francesca Baroni, fidanzata di Ruben Invernizzi. Non sono affatto piaciuto al pubblico le parole - giudicate da molti umilianti - verso il suo fidanzato e questo ha "incattivito" il pubblico nei suoi riguardi. Se Ruben ha palesato il suo grande amore, tanto da non avvicinarsi ad alcuna tentatrice, Francesca ha invece fatto amicizia con alcuni tentatori. La situazione è continuata in questo kmodo fino a quando Ruben ha deciso di chiedere aiuto a Filippo Bisciglia per mettere in scena l'arrivo di uan tentatrice arrivata appositamente per lui. Lucia La Bruna è un'attrice che tenta Ruben e l'avvicinamento tra i due causerà un forte impatto in Francesca. Nella prossima puntata infatti, la fidanzata di fronte alle immagini delle uscite di Ruben con Lucia avrà forti reazioni e addirittura deciderà di convocare il falò di confronto.

Come finirà tra i due dopo questa avventura durata quattro puntate? Sembra scontato per il pubblico di Temptation Island che Ruben voglia uscire dal programma con Francesca, ma quale sarà invece la decisione della Baroni? La visione, per la prima volta, del suo fidanzato vicino ad un'altra e in confidenza con lei le farà capire che, nonostante tutto quello che ha lamentato, è lui la persona che vuole al suo fianco? Tutto ci fa sospettare che, come per Camilla e Riccardo, anche per Ruben e Francesca ci sarà un lieto fine.

