The Winner Is 2017 / Finale, chi sarà il vincitore? Anticipazioni e ospiti (ultima puntata 13 luglio)

THE WINNER IS 2017, FINALE 13 LUGLIO: OSPITI E DUETTI

Tempo di finalissima alla corte di Gerry Scotti. Stasera, giovedì 13 luglio 2017, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la puntata conclusiva della nuova edizione di "The Winner Is 2017", show musicale con la partecipazione di Mara Maionchi tra i giurati e Alfonso Signorini in qualità di opinionista. La prima serata di Canale 5 quindi, a partire dalle 21.10, andrà avanti verso l'assegnazione del Super Campione stagionale. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno in trasmissione con il simpatico conduttore, eccoli a seguire! Sul palcoscenico di The Winner Is saliranno: Fausto Leali, Rita Pavone, Alessio Bernabei e Chiara. Il talent show co-prodotto da Mediaset e Talpa Italia, vedrà confrontarsi i vincitori delle passate puntate per una gara all'ultima nota. E così, scenderanno in campo per l'ultima volta: i Blonde Brothers affiancati da Alessio Bernabei, Valentina Borchi con Chiara, Alessandro Canino insieme a Rita Pavone e Salvatore Lampitelli con Fausto Leali. Chi vincerà?



La partecipazione di Alessandro Canino per esempio, ha riacceso i riflettori sul cantante che, dopo "Brutta" non ha più avuto modo di esprimersi nel campo. Canino però, è rimasto ugualmente nel mondo della musica senza mollare e, scontrandosi con le Lollipop non solo ha avuto la meglio ma si è anche aggiudicato l'intera puntata. Per lui infatti, ci sono buonissime possibilità che la gara possa concludersi per il meglio con la vittoria generale dell'intera edizione. Dopo aver vinto la puntata in cui è stato protagonista, intervistato nel dietro le quinte, ha avuto modo di raccontare cosa è successo dopo la sua hit "Brutta". "Dopo 'Brutta' sono stato abbandonato dai produttori dell'epoca. Non hanno più creduto in me - si sfoga in una intervista rilasciata prima della messa in onda della trasmissione - Mi sono sempre chiesto perché non ci fosse di colpo più spazio per me ma non ho mai ottenuto risposte". 100 sono i giurati che si esprimeranno segretamente dopo le varie esibizioni e, anche stasera per la finale, il meccanismo di voto dovrebbe rimanere invariato. Insieme ai giurati popolari, anche il parere di Mara Maionchi che voterà le esibizioni esattamente come gli altri giurati.

COME F4UNZIONA LA FINALE?

Anche quest'ultima volta, i concorrenti dopo la sfida e le esibizioni, dovranno decidere o meno se accettare i 10mila euro offerti dal programma. Questa scelta però, comporterà anche la rinuncia della vittoria qualora avessero vinto la sfida. Questa sera, il Super Campione di "The Winner Is", oltre che la gloria si porterà a casa un montepremi pari a 150mila euro. Nella scorsa puntata, ha avuto la meglio Salvatore Lampitelli, che ha letteralmente conquistato il pubblico di "The Winner Is" avendo anche la meglio sulla talentuosa coreana Hana Kim. Il musicista (in arte Sabba), si è presentato con una versione molto rock di "Insieme a te sto bene", brano di Lucio Battisti. Dopo aver rinunciato ai 10mila euro proposti dal programma, successivamente si è esibito sulle note di "Human" e "Basta che mi vuoi", facendo letteralmente impazzire il pubblico. La sfida quindi, è aperta tra lui e Alessandro Canino? L'appuntamento con The Winner Is è confermato per stasera, giovedì 13 luglio 2017 a partire dalle 21.10 circa e, inoltre, potrete vedere il programma anche in diretta e replica streaming. Vi basterà semplicemente scaricare l'applicazione ufficiale di Mediaset.it oppure collegarvi tramite Personal Computer al portale. Il programma, alcune ore di distanza dalla messa in onda televisiva, potrà essere visionato pure in replica streaming da dispositivi mobili.

