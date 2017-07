UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma e Giorgio, cambio di ruolo per entrambi? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA E GIORGIO, LE NOVITA' DI SETTEMBRE - Gemma Galgani continua la sua estate d'amore felice e contenta tra le braccia di Marco Firpo, il cavaliere genovese che le ha letteralmente fatto perdere la testa durante le battute finali del trono over di Uomini e Donne. Come procede la loro relazione d'amore? Tutto a gonfie vele, almeno questo appare in base alle ultime segnalazioni social. A questo punto, sono in tanti quelli che credono che da settembre, dama e cavaliere potrebbero lasciare il trono senior e andare via dal programma insieme. I più maligni invece, pensano che quel mese sarà dedicato alla rottura definitiva tra i due per dare modo a Gemma di restare sulla cresta dell'onda anche per la prossima stagione. Dubbi anche per Giorgio Manetti, intento a scrivere il suo primo libro autobiografico. Intervistato tra le pagine di DiPiù Tv, il cavaliere toscano ha affermato di essere molto occupato con il libro e di essere felice per il nuovo progetto tanto da pensare ad un abbandono televisivo. Giorgio quindi potrebbe andare via? I fan sperano che settembre possa essere realmente dietro l'angolo per scoprire anche se vedranno Giorgio tra i cavalieri del trono over oppure no. In questi ultimi giorni intanto, la sua ex fidanzata ha ricevuto un macabro regalo. Così come riferiscono le pagine di "Spy", il nuovo settimanale di Alfonso Signorini dove Gemma cura anche la "Posta del cuore", pare che la dama abbia ricevuto a casa una corona funebre. Scherzo di cattivo gusto oppure (addirittura) minaccia di morte? Questo non lo sappiamo ma, la Galgani - ovviamente - non ha affatto preso bene il gesto agghiacciante.



Dopo questa parentesi, Gemma è tornata a sorridere tra le braccia di Marco e, dopo una diretta di coppia sui social network, la dama è apparsa più innamorata che mai in vacanza con il suo fidanzato dalla chioma dorata. Tornando appunto alla possibilità che la donna possa lasciare il programma, si vocifera anche un cambio di ruolo. A quanto pare, Gemma potrebbe far parte del cast del trono over di Uomini e Donne nel ruolo di opinionista e, secondo voci di corridoio, potrebbe perfino sostituire Tinì Cansino: voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe Gemma accanto a Tina con lo stesso ruolo? Fateci sapete la vostra opinione!

