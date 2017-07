UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: new entry alla corte della Queen, il toto-tronista (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS: NUOVI NOMI PER IL TOTO-TRONISTA, ECCO CHI - Proseguono provini, casting e anticipazioni ufficiose provenienti dalla corte giovane di Uomini e Donne. Chi vedremo sul trono classico da settembre? Tanti (forse troppi) i nomi emersi nell'ultimo periodo e, tra i più papabili, sono anche arrivate delle new entry. Stiamo parlando di Mariano Catanzaro, ex corteggiatore di Valentina Dallari (prima) e Desirée Popper (poi). Con il suo carattere verace e genuino, il ragazzotto con il baffetto in stile Zorro, ha letteralmente fatto impazzire le fan del programma che sperano di poterlo finalmente vedere sulla mitica poltrona rossa in cerca dell'amore. Discrete possibilità di riuscita anche per Riccardo Ciappesoni, anche lui ex corteggiatore di Desirée Popper, attualmente in vista per aver ricoperto il ruolo di tentatore nell'edizione in onda di Temptation Island 2017. Secondo quanto si legge tra le pagine di Novella 2000, Queen Mary potrebbe avere tutta l'intenzione di affidargli il trono. Il ragazzo che sta "corteggiando" Selvaggia, è proprietario di un'azienda agricola ed infatti, prima del trono classico aveva partecipato al reality show della Fox “Il contadino cerca moglie”. Tra gli altri nomi, anche Andrea Melchiorre e Mattia Marciano ma i loro, girano ormai da moltissimi mesi. Il fashion blogger, dopo aver partecipato al trono di Valentina Dallari ed essere stato la sua scelta, ha preferito stare lontano dalle telecamere del programma per palesarsi nuovamente sull'isola delle tentazioni.



Andrea attualmente sta facendo il filo a Sara, fidanzata di Nicola che però sembra non mollare nonostante le delusioni che sta ricevendo dal fidanzato. Si fanno avanti anche i nomi di Alex Di Giorgio e l’ex Mister Italia Paolo Crivellin. Tutto molto aperto invece, per il trono gay. Dopo la delusione dovuta alle presunte bugie di Claudio Sona, la corte della Queen sta avendo un occhio più attento e critico per la scelta del nuovo protagonista del trono gay. Si parlava spesso di Mario Serpa ma lui, secondo ciò che riporta il VicoloDelleNews, potrebbe approdare al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista ufficiale al fianco di Alfonso Signorini.

