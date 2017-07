Un posto al sole: Sandro scopre la verità su Claudio e Serena (Anticipazioni puntata 13 luglio)

Un posto al sole

SANDRO SMASCHERA SERENA, COSA SUCCEDERÀ A UN POSTO AL SOLE?

La puntata di Un posto al sole di questa sera confermerà la difficile posizione nella quale si troverà Sandro. Dopo avere parlato con la madre di Claudio riguardo ad una fantomatica nuova fidanzata del ragazzo, il figlio di Roberto non ci metterà molto a scoprire l'identità della stessa. Non sarà niente meno che Serena, ma com'è possibile? Cos'è davvero accaduto tra loro? Sorpreso e amareggiato allo stesso tempo, Sandro dovrà decidere come gestire tale incredibile notizie che potrebbe causare la crisi del matrimonio del fratello. Vittorio concluderà il suo esame di maturità con la tanto temuta prova orale e per lui arriverà l'ora di conoscere l'esito dei suoi studi: a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, sarà promosso?

Raffaele farà un incontro imprevisto con una persona proveniente dal suo passato mentre Silvia capirà qualcosa in più sull'identità di uno dei suoi followers più critici. Avrà infatti il sospetto la persona che ha sempre da ridire su tutto ciò che scrive su Chain, potrebbe essere qualcuno di sua conoscenza. Sulle prime il sospetto ricadrà su Arianna, colei che fin dall'inizio aveva avuto da ridire sul romanzo. Eppure con il passare del tempo, i dubbi verranno rivolti ad un'altra persona: di chi si tratterà? Sarà davvero la donna alla quale la stessa Silvia ha affidato la gestione del Vulcano?

