Una Vita anticipazioni: i Palacios riescono a fuggire prima che sia troppo tardi? (puntata 13 luglio)

Una Vita

I PALACIOS RIESCONO A FUGGIRE?

Il momento della verità si avvicinerà e la puntata di Una Vita di oggi, stando alle anticizpazioni, confermerà la disperazione di molti personaggi della telenovela spagnola. Tra di essi non potrà mancare la povera Casilda che, dopo avere trascorso gli ultimi momenti felici in compagnia del marito Martin, si accingerà ad assistere alla sua esecuzione. Sebbene Pablo e Leonor le abbiano sconsigliato di andare fino in fondo, la domestica resterà infatti ferma sulla sua precedente decisione. Anche per i Palacios le cose si metteranno male, soprattutto dopo le accuse mosse contro Ramon. Ma l'uomo sarà ancor più disperato quando apprenderà che qualcuno ha provato a rapire Maria Luisa. Si renderà conto che non ci sarà altro tempo da perdere e per questo organizzerà la fuga da Acacias 38 in compagnia della moglie e della figlia. Riusciranno a lasciare il quartiere prima che sia troppo tardi? Purtroppo sembra proprio di sì: poco prima della partenza, infatti, arriverà Peirò che arresterà Ramon accusandolo di omicidio.

OLIVA PRONTO A SUICIDARSI, COSA SUCCEDERÀ NELLA SOAP UNA VITA?

Tra i tanti drammi che caratterizzeranno la puntata di Una Vita di oggi non potrà mancare la tragica situazione nella quale si troverà Oliva. L'uomo ha scritto una lettera a Cayetana, dichiarando la sua intenzione di suicidarsi per espiare i propri errori. Teresa ha letto tale disperata missiva e si è resa conto dei rischi corsi dal segretario. Non ci sarà dunque tempo da perdere se vorrà evitare il peggio, considerando che non si tratterà di semplici parole prive di significato: Oliva, solo nella sua stanza, sarà pronto a farla finita una volta per tutte. Nell'appuntamento odierno con la telenovela spagnola ci sarà spazio anche per un po' di fugace felicità. I fortunati saranno Juliana e Leandro, che si accingeranno a partire per un viaggio di piacere, allontanandosi per qualche tempo dai problemi di Acacias 38 e soprattutto dagli intrighi della sempre presente Susana, convinta che la loro unione debba essere ostacolata.

© Riproduzione Riservata.