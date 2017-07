VALENTINA BORCHI/ Il duetto con Chiara Galiazzo la farà diventare vincitrice finale? (The Winner is)

Valentina Borchi a The Winner Is

VALENTINA BORCHI, FINALISTA NEL TALENT SHOW MUSICALE THE WINNER IS - Questa sera su Canale 5 andrà in scena la finalissima del talent musicale ''The winner is'' condotto da Gerry Scotti, in cui i vincitori delle varie puntate si scontreranno per contendersi il titolo di campione assoluto della manifestazione. Tra di loro, ci sarà anche Valentina Borchi in duetto con Chiara Galiazzo , giovane cantante toscana che aveva conquistato la vittoria nella seconda puntata, impressionando la giuria composta anche da Mara Maionchi (che dal prossimo mese di settembre sarà protagonista a X Factor) e da Alfonso Signorini. La grinta di Valentina Borchi è stata la caratteristica principale che l'ha portata alla vittoria della sua puntata, ma va sottolineato come la giovane toscana abbia già alle spalle un'esperienza assolutamente non indifferente. Vedremo se

L'USCITA DEL SUO EP DI INEDITI - Valentina Borchi è già stata finalista nel 2015, appena due anni fa, al Festival di Castrocaro, che da decenni ormai è un trampolino di lancio per le nuove leve della canzone italiana, che molto spesso approdano a Sanremo dopo questa esperienza. In ogni caso, quella di questa sera anche senza la vittoria finale a ''The winner is'' sarà una giornata importantissima per la Borchi, che vedrà uscire contemporaneamente il suo EP di inediti lanciato a sua volta da un singolo. Questo per far capire come la carriera della ragazza, a prescindere dall'exploit televisivo, sia già potentemente indirizzata.

Con la coach Sabrina Ceccarelli che ha saputo lavorare per far uscire il meglio dalla voce di Valentina, tra i talenti musicali in gara a ''The winner is'' Valentina Borchi ha sempre saputo spiccare per entusiasmo, sottolineando sempre come il sostegno della sua famiglia sia stato per lei fondamentale per muovere con successo i primi passi nel mondo della musica. L'artista di Prato aveva commentato con grande emozione la sua vittoria nella seconda puntata, spiegando come, pur avendo già una buona gavetta alle spalle, l'essere riuscita a far ascoltare la propria voce potenzialmente a milioni di persone grazie alla vetrina di Canale 5 è stato sicuramente un qualcosa capace di scatenare enormi emozioni in lei.

Valentina ha riferito come l'esperienza di ''The winner is'' le abbia regalato un assaggio di popolarità da far girare la testa, tanto che i suoi profili social sono letteralmente esplosi di richieste di amicizia e di contatti, segno che la performance della seconda puntata della trasmissione è arrivata dritta al cuore di molti fans.

Valentina Borchi ritiene infatti fondamentale la visibilità che una vetrina come la partecipazione a ''The winner is'' può regalare, e con l'imminente uscita dell'EP la ''mission'' dell'esperienza televisiva può dirsi per lei ormai compiuta, grazie al lavoro svolto con autori e produttori che le sta permettendo di muovere i primi passi verso una vera e propria maturità artistica. Dunque comunque vada sarà un successo per Valentina, ma difficilmente la sua grinta non la farà partire tra le favorite della finalissima del programma.

VALENTINA BORCHI, LE SUE ESIBIZIONI - Nella seconda puntata di ''The winner is'', conclusasi trionfalmente come detto per Valentina Borchi, la cantante di Prato ha saputo dimostrarsi un'eccezionale interprete di alcuni brani classici della musica leggera italiana, su tutti ''Gli uomini non cambiano'' di Mia Martini e ''Il mare d'inverno'' di Enrico Ruggeri, ma Valentina ha anche saputo mettere in mostra una sua versione di hit internazionali come ''Try'' di Pink che hanno confermato quanto vasto e completo sia il suo repertorio, e quanto il suo talento possa spaziare tra i vari generi. Una completezza che ha sicuramente impressionato i giudici tanto da concederle la vittoria della puntata e la possibilità di ripresentarsi nella finalissima, trasmessa questa sera su Canale 5, per stabilire quello che sarà il vincitore definitivo di ''The winner is''.

IL DUETTO CON CHIARA GALIAZZO. La cantante deve il suo successo al talent show X Factor, di cui ne è stata la vincitrice nel 2012. Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo. Gli album pubblicati sono tre, Un posto nel mondo (2013), Un giorno di sole (2014), Nessun posto è casa mia /2017). Nel 2013 ha anche vintoil Premio digital songs multiplatino ai Wind Music Awards per il singolo Due respiri. Anche lei sarà protagonista nella serata finale del programma The winner is, supportando Valentina Borchi, finalista in cerca del trionfo.

© Riproduzione Riservata.