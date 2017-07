Velvet 4 / Anticipazioni seconda puntata 13 luglio: il segreto di Rita, Cristina e Carlos alleati contro Ana

Velvet 4

VELVET 4, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 13 LUGLIO

La galleria Velvet ha finalmente riaperto i battenti. Dopo numerosi posticipi, Velvet 4 ha debuttato su Raiuno giovedì scorso incollando davanti ai teleschermi 2.786.000 spettatori pari al 15.6% di share. La storia d’amore dell’umile sarta Ana, diventata con il tempo una delle stiliste più affermate della Spagna e Alberto, l’erede della Galleria Velvet, continua ad appassionare il pubblico italiano che, dopo aver aspettato il ritorno di Alberto durante la prima puntata, spera di rivedere il suo volto nella seconda puntata. La quarta stagione di Velvet si compone di sette episodi ed è ambientata cinque anni dopo rispetto all’ultima puntata di Velvet 3.

COSA È SUCCESSO NELLA PRIMA PUNTATA?

Ana torna a Madrid dopo essere diventata una famosa stilista. Nella sua vita c’è Alberto, il figlio del suo grande amore. Dopo la presunta morte di Alberto, Ana si è rifatta una vita con Carlos ma il suo cuore appartiene ancora ad Alberto. Alla Velvet, lavora ancora Rita, diventata mamma di due splendidi gemelli e moglie felice di Pedro mentre Clara, dopo la fine della relazione con Mateo, ha intrapreso una storia segreta con Marco Cafiero. Tornata alla Velvet, Ana ha in mente per la Galleria grandi cambiamenti che, tuttavia, Marco non approva. Per convincerlo Cafiero Senior, Ana chiede l’aiuto di Mateo, diventato nel frattempo, il direttore di una famosa rivista. In nome della loro vecchia amicizia e dell’affetto per Alberto, Mateo accetta di tornare alla Velvet. La decisione di Ana, però, fa crollare le certezze di Clara, convinta fino a quel momento di averlo dimentica. Alla Galleria torna anche Cristina, oggi mamma di una bambina e decisa a riprendere il suo posto nell’azienda dopo la morte del padre. Patricia, invece, pur essendo una donna sposata, continua ad avere una relazione clandestina con Enrique. Rita, infine, dopo aver pensato di essere nuovamente incinta, riceve una brutta notizia.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUTATA DI VELVET 4

Nella seconda puntata di Velvet 4, Rita scopre di avere un nodulo al seno. La donna, profondamente in crisi, decide di mantenere il segreto e non dire nulla a Pedro. Quest’ultimo, però, comincia a sospettare qualcosa e si confida con Donna Blanca. Intanto, alla Galleria, Marco Cafiero, è costretto dal padre ad appoggiare la creazione della linea di pret-à-porter voluta da Ana. Per avere più spazio, Marco annuncia ai dipendenti di dismettere i loro alloggi. Patricia, invece, scopre di essere incinta mentre Cristina, dopo aver scoperto che Alberto, in realtà, non è morto, decide di allearsi con Carlos: l’intento è far sì che Ana sposi il pilota prima del ritorno di Alberto.

