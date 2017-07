Velvet 4/ Video replica e diretta streaming seconda puntata 13 luglio: l'alleanza di Cristina e Carlos

Velvet 4

Come vedere in replica e diretta streaming seconda puntata di Velvet 4

Velvet 4 torna in onda su Rai1 con la seconda puntata della quarta e ultima stagione in cui, al centro di tutto, ci saranno la nuova linea di Ana e la verità su Alberto. La bella stilista è ormai una donna in carriera e di successo ma il suo pensiero è tornato alle Gallerie dove l'abbiamo vista nella prima puntata dopo aver ricevuto l'ennesimo premio. Ana ha riportato a bordo anche Mateo pronto a mettere da parte la sua rivista per aiutare l'amica a mettere insieme la sua linea. Come se questo non bastasse, Cristina ha scoperto che Alberto è ancora vivo e presto avrà nelle mani le lettere che ha scritto ad Ana quando è scomparso nel nulla ma proprio in quel momento, leggendo quelle parole che non le ha mai detto, deciderà di mettere insieme un piano che possa tenere Ana all'oscuro di tutto. Per farlo deciderà di fare un accordo con Carlos spingendolo a sposare Ana prima che sia troppo tardi.

Sullo sfondo rimarrà anche la storia di Rita e quello che ha scoperto. La sua malattia potrebbe tenerla lontano da tutti e da tutto ma, soprattutto, da Pedro che non sa bene perchè la moglie si comporti in modo strano. Riuscirà ad arrivare fino in fondo alla verità scoprendo quello che è successo? La seconda puntata di Velvet 4 andrà in onda su Rai1 a partire dalle 21.20 ma tutti coloro che non riusciranno a guardare in tv la serie spagnola, potranno usare i propri dispotivi mobili grazie alla diretta streaming che potete vedere cliccando qui. Tutti gli altri potranno aspettare che la puntata sia disponibile nella sezione on demand di Rai1 all'indirizzo http://www.raiplay.it/programmi/.

