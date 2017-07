WISH UPON/ Da oggi al cinema il film diretto da John Leonetti (13 luglio 2017)

Wish Upon, film al cinema

WISH UPON, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (13 luglio 2017) - La pellicola che ci apprestiamo a presentarvi si intitola Wish Upon, un film di genere thriller che verte sul paranormale in uscita nella giornata di oggi, giovedì 13 Luglio 2017. Scritto da Barbara Marshall e diretto da John Leonetti, il film risponde ad una domanda: cosa faresti se avessi la possibilità di cambiare la tua vita in meglio grazie ad una scatola maledetta? Il film vede la partecipazione della giovane promessa del cinema Joey King, nei panni della protagonista Claire. Tra i personaggi principali, figurano anche i volti di Ryan Philippe nei panni del padre Jonathan; Ki Hong Lee, Shannon Purser , Kevin Hanchard e Sydney Park sono altri attori che interpreteranno diversi personaggi principali della trama.

LA TRAMA - La protagonista della vicenda è Claire Shannon, un'adolescente che come tante altre vive gli alti e i bassi tipici del periodo adolescenziale: orfana di madre, è vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola, tra cui il ragazzo di cui è innamorata che la ignora completamente. Come se non bastasse, non vive un buon rapporto con il padre. Claire sembra quasi rassegnarsi a quella che crede la sua vita infelice, fino a che il padre non torna a casa con una particolare scatola. La scatola sembra antica, secondo le iscrizioni pare che al proprietario vengano concessi ben sette desideri. Claire non se lo lascia ripetere due volte, in men che non si dica la sua vita cambierà completamente: diventerà popolare, sicura di sé ed i ragazzi cominceranno ad apprezzarla per quello che è. Tutto sembra andare a gonfie vele, ma purtroppo Claire non sa che c'è un prezzo da pagare: per ogni desiderio espresso, una persona a lei cara dovrà morire nella maniera più violenta e dolorosa possibile. Si tratta di una lotta tra quello che è giusto fare e quello che si desidera di più: Claire vorrebbe liberarsi della scatola, eppure è tanto attaccata alla sua nuova vita.

CURIOSITA' - Il regista John Leotti è ormai uno dei leader del cinema thriller psicologico/horror: dalle sue mani sono state create pellicole come Annabelle, pellicola appartenente alla saga horror delle vicende dei coniugi Warren. Non resta che aspettare l'uscita prevista per oggi, giovedì 13 Luglio 2017, per gustare questo nuovo emozionante film! Da non perdere.

