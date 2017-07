AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI / Gli amici mettono in guardia l’attrice: “è uno sciupafemmine”

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI, L’AVVERTIMENTO DEGLI AMICI PER L’ATTRICE

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si godono la prima estate d’amore insieme. Dopo un weekend di passione all’Argentario e una cena a Milano durante la quale non si sono nascosti all’obiettivo dei paparazzi, l’allenatore della Juventus e l’attrice si sono separati per trascorrere qualche giorno insieme ai rispettivi figli. Se Ambra ha scelto il litorale romano dove è stata beccata insieme ai figli Jolanda e Leonardo, Massimiliano Allegri si è concesso una breve vacanza a Forte dei Marmi insieme al figlio Giorgio prima di tornare a lavorare. Attualmente, infatti, il tecnico è già in ritiro con la Juventus che allenerà per il quarto anno consecutivo. La storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è appena nata ma ha già conquistato le copertine di tutti i rotocalchi di gossip. In attesa di scoprire se durerà o meno la passione che ha travolto l’allenatore e l’ex ragazza di Non è la Rai, per Ambra Angiolini, arriva l’avvertimento degli amici.

Secondo quanto riporta il settimanale Novella 2000, gli amici di Ambra Angiolini l’avrebbero messa in guardia da Massimiliano Allegri, considerato uno “sciupafemmine”. Colpa delle relazioni del passato che non hanno portato molta fortuna all’allenatore della Vecchia Signora. Massimiliano lascò la fidanzata storica ad un passo dall’altare e nel 1994 sposò la hostess Gloria dalla quale divorziò in seguito. Successivamente ha avuto altre storie, compresa quella con la madre del figlio più piccolo Giorgio e un flirt mai confermato con Barbara D’Urso. Ambra Angiolini darà ascolto agli amici o al suo cuore?

