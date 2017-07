BELEN RODRIGUEZ / News: l'ex Stefano De Martino o Iannone? L'argentina sfoglia la margherita...

Belen Rodriguez, News

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: CHI SCEGLIERA' TRA STEFANO DE MARTINO E ANDREA IANNONE?

Belen Rodriguez continua ad essere la regina incontrastata delle news di gossip. Sappiamo bene che in questi mesi, molte star italiane le stanno dando parecchio filo da torcere ma, la showgirl argentina non si fa mai mancare alcun dramma. In vacanza ad Ibiza dove passerà tutta l'estate in attesa delle registrazioni della nuova stagione di "Tu si que vales", la showgirl pare non avere ben chiaro con chi dover passare il resto della sua vita: Andrea Iannone oppure Stefano De Martino?

A quanto pare, il ballerino campano si è pentito amaramente di essersi lasciato scappare una donna come Belen e, dopo l'ufficializzazione del divorzio, avrebbe fatto di tutto per poterla riconquistare. Da qui, la confusione dell'argentina che, secondo le ultime indiscrezioni del mondo del gossip, sarebbe in forte crisi con l'attuale fidanzato. Paparazzati insieme con il piccolo Santiago, Belen e Stefano sono apparsi ancora una volta in sintonia, tra carezze e baci: cosa bolle in pentola? Il triangolo amoroso sembra assumere contorni indefiniti!

Il settimanale "Chi", ha riportato le fotografie affermando che la showgirl argentina continua ad essere confusa tra la sicurezza che le regala il pilota di MotoGp, e il fascino da scugnizzo del suo ex marito con il quale condivide l'amore più grande della sua vita: il piccolo Santiago. Belen e Stefano hanno appassionato gli estimatori perché l'incontro tra loro è apparso tenerissimo. Da questo quindi, potrebbe essere facile intuire che tra loro possa esserci solo tanta stima, affetto e "amore" fraterno.

Secondo i rumors però, Andrea Iannone non avrebbe assolutamente gradito questo riavvicinamento e le cose, anche per questo motivo continuano a non andare per il verso giusto. “Come provano le ultime foto della coppia – si legge tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini – appena Stefano riporta da Belen Santiago, l’argentina non perde tempo a salutare con affetto il suo ex. Segue un bacio lieve sulla guancia, segue una carezza leggera di Stefano sul collo della mamma di suo figlio”.

© Riproduzione Riservata.