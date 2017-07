Beautiful, anticipazioni puntate italiane e americane: Eric viene deluso di nuovo dalla sua famiglia

Beautiful

NUOVA DELUSIONE PER ERIC

Mentre per noi in Italia è piena estate, a Los Angeles le famiglie protagoniste di Beautiful si prepareranno a festeggiare il Natale. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi Eric dovrà però fare i conti con l'ennesima delusione: anche se ha invitato tutti i suoi cari per il tradizionale pranzo a villa Forrester, nessuno sarà interessato a prendervi parte. Il motivo del rifiuto sarà sempre lo stesso ovvero la presenza scomoda di Quinn Fuller. Solo ieri Rick ha informato il padre di avere deciso di trascorre tale giorno insieme a Maya e Lizzie, e oggi tale decisione verrà rinnovata anche da Ridge: quest'ultimo intenderà passare il 25 dicembre soltanto con la nuova fidanzata Brooke e con RJ. Il ragazzo verrà informato della decisione dei genitori di formare una nuova famiglia felice insieme e non potrà fare altro che evidenziare la sua gioia. I Bridge sono finalmente riuniti dopo una separazione durata diversi anni: assisteremo ad una relazione duratura questa volta?

BILL NON RINUNCIA A BROOKE

La notizia del fidanzamento di Ridge e Brooke si diffonderà velocemente per le vie di Los Angeles, giungendo quanto prima anche alle orecchie di Bill. Il più intraprendente personaggio di Beautiful aveva subito un duro colpo il giorno in cui la Logan si era presentata da lui, annunciandogli che per loro non c'era più futuro. Ma dopo essersi leccato le ferite per qualche giorno, lo Spencer deciderà di mettere le cose in chiaro e si presenterà davanti alla sua ex fidanzata. Le confermerà quindi che non darà nessun peso al suo ritrovato legame con il 'sarto'. Al contrario: lui continuerà a lottare per questo amore e si dirà certo che Ridge la deluderà anche questa volta, commettendo un nuovo errore. Saranno queste delle parole profetiche? Non dimentichiamo che proprio in questo frangente Forrester farà i conti con uno strano rapporto con Quinn: si tratterà di un'unione destinata a diventare protagonista nei prossimi mesi con la nascita di un vero flirt extraconiugale. Il fatto verrà scoperto da Eric a distanza di tempo, portandolo ad avere un terribile scontro con moglie e figlio e a fuggire di casa, niente meno che con Shiela Carter.

