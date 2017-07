Cherry Season: Oyku prepara la sua vendetta contro Mete (Anticipazioni puntata 13 luglio)

Cherry Season

LA VENDETTA DI OYKU

Si conclude oggi la programmazione settimanale di Cherry Season che anche oggi andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Ricordiamo che, a differenza di quanto si pensava in un primo momento, la soap turca non raddoppierà la durata della puntata dal prossimo lunedì 17 luglio, quando Il Segreto passerà alla collocazione pre-serale. Questo pomeriggio stando alle anticipazioni di Cherry Season rivedremo Ayaz e Oyku felici insieme dopo la bella sorpresa fatta dall'architetto al cinema e alla restituzione dell'anello alla fidanzata. Ma per l'aspirante stilista arriverà l'ora della vendetta nei confronti di Mete, colui che con i suoi ricatti ha cercato di separla per sempre dall'amore della sua vita. Per questo Oyku chiederà aiuto a Seyma e con lei organizzerà un finto suicidio, fingendo di essere disperata per la fine della sua relazione con Ayaz.

Non tutto però andrà come previsto e il fratello di Burcu non ci metterà molto a smascherare l'amata, rivelandole di avere capito che si tratta soltando di una messinscena. Seguirà una scena a tratti ridicoli, durante la quale Oyku inseguirà Mete con una pala in mano e lo colpirà facendogli perdere i sensi. L'architetto verrà quindi portato in ospedale a causa di una ferita alla testa e Oyku fuggirà, temendo che la polizia possa arrestarla. Gli amici si uniranno al capezzale di Mete per verificare le sue condizioni di salute e qui anche Burcu e Emre apprenderanno la verità sul ricatto eseguito dal malato ai danni dell'ex socio Ayaz.

© Riproduzione Riservata.