Criminal Minds 7 / Anticipazioni puntate 14 luglio 2017: finale di stagione… col botto!

Criminal Minds 7

CRMINAL MINDS 7, ANTICIPAZIONI 14 LUGLIO 2017, RAI 4

UNA BANDA DI RAPINATORI METTE IN CRISI LA SQUADRA DEL BAU - Criminal Mind 7 dà appuntamento a questa sera con due nuovi episodi in onda su Rai 4. A partire dalle 21.10, infatti, L'Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI sarà alle prese con gli ultimi due casi della settima stagione. La serata, in particolare, si aprirà con l’episodio 23 dal titolo “Colpisci” (titolo originale “Hit”), le cui vicende si concluderanno nella puntata seguente dal titolo “…e fuggi” (titolo originale Run). Nella prima parte al centro delle indagini della Bau ci saranno tre criminali chiamati “Le figure di carta”, che cercheranno di mettere a segno una rapina in una banca di Washington, dopo aver svaligiato già altri istituti bancari in tutto lo stato. Questa volta, però, qualcosa andrà storto e, intercettati dalla polizia, subiranno il primo duro colpo della loro carriera criminale.

Nel secondo episodio della serata, che è destinato a concludere le vicende del settimo capitolo della stagione, a mettere in allarme la squadra del Bau sarà la scomparsa di Will, che farà perdere le proprie tracce in maniera del tutto improvvisa in compagnia dei rapinatori superstiti. I malviventi, infatti, riusciranno a lasciare la banca attraverso un’esplosione, che oltre a confondere le acque, creerà una via di fuga sicura. La situazione, per la squadra, diventerà quindi ancora più complicata, soprattutto perché i malviventi hanno in ostaggio il piccolo Henry.

