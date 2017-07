Diana del Bufalo

Diana Del Bufalo e Valerio Finocchi fidanzati? Il chirurgo plastico ha preso il posto di Paolo Ruffini

Diana del Bufalo è sempre più impegnata tra le fiction in tv e i film al cinema e proprio in questi giorni è sul set della sua nuova opera insieme a Salvatore Esposito, l'amato Genny Savastano di Gomorra. A quanto pare, però, ha anche tempo per l'amore e proprio in queste ore è venuto a galla il nome del suo presunto fidanzato. In particolare, sembra che a far paerdere la testa alla bella ex ugola d'oro di Amici, sarebbe stato il bel chirurgo plastico Valerio Finocchi. Lo stesso Gabriele Parpiglia ne ha dato notizia sui social facendo gli auguri all'amica Diana Del Bufalo e facendo il nome del chirurgo plastico.

A quanto pare la bella attrice ha voltato preso pagina mettendo nel dimenticatoio Paolo Ruffini, conduttore di Colorado che aveva conosciuto proprio sul palco di Italia 1. Al momento non c'è ancora una conferma ufficiale ma una foto di gruppo dimostrerebbe un'amicizia di vecchia data tra lei e il chirurgo, forse proprio per i loro sentimenti è arrivata la fine della liason con Ruffini? Non ci rimane che attendere un annuncio o una conferma ufficiale via social o, magari, via settimanali.

© Riproduzione Riservata.