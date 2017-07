Elisa Isoardi contro Matteo Salvini?/ Al veleno su Facebook: "ogni pagliaccio nel proprio circo"

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Elisa Isoardi, la conduttrice rompe il silenzio dopo lo scoop e lancia una fracciatina all'ex Matteo Salvini?

ELISA ISOARDI, FRECCIATINE ALL'EX? - Un periodo sicuramente complicato questo per Elisa Isoardi. La nota conduttrice Rai è da giorni al centro del gossip per la copertina del settimanale Chi che la vede abbracciare e baciare Matteo, ma non Matteo Salvini - che tutti sapevamo essere il suo compagno da tempo - ma l'avvocato Matteo Placidi. Sono così iniziate le voci di un presunto tradimento della Isoardi verso Salvini, ma nessuno dei due ha finora rotto il silenzio per dire la sua o chiarire la questione, questo fino ad oggi. La Isoardi rompe il silenzio sui social e lo fa con una frase molto particolare che pare essere una chiara frecciatina (proprio all'indirizzo dell'ex Matteo Salvini?).

Sui social della conduttrice è infatti apparsa una foto in cui appare provata, accompagnata da una frase che recita: "Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo". Il post in questione è stato però cancellato dopo qualche ora, ma i più attenti - tra i quali Tgcom24 - non si sono lasciati scappare la chicca della Isoardi. Una foto accompagnata da parole che non fanno che infittire il mistero riguardante la fine di questa relazione. Ricordiamo infatti che per la Isoardi e Salvini, fino a pochissimo tempo fa, si parlava addirittura di nozze e di metter sù una famiglia; cos'è accaduto tra i due? Cosa ha portato la Isoardi ad avvicinarsi ad un altro e ad avere questo risentimento nei confronti del leader della Lega Nord? Attendiamo delucidazioni...

