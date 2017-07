FLIRTING WITH FORTY/ Su Canale 5 il film con Heater Deen Locklear (oggi, 14 luglio 2017)

Flirting with Forty - L'amore quando meno te lo aspetti

FLIRTING WITH FORTY - L'AMORE QUANDO MENO TE LO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 14 LUGLIO 2017: IL CAST - Una commedia romantica prodotta negli Stati Uniti e trasmessa nel 2008 dalla Lifetime Television. La regia è di Mikael Salomon. La statunitense Heather Deen Locklear è l'attrice protagonista, gli altri attori sono Robert Buckley, Vanessa Williams, Chelah Horsdal e Cameron Bancroft. La messa in onda del film in prima visione su Lifetime ha ottenuto ascolti da record. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM DIRETTO DA MIKAEL SALOMON - Jackie Laurens (Heather Locklear) non è più giovanissima, è divorziata e ha due figli. Il suo ex-marito Daniel (Cameron Bancroft)si è innamorato di una donna molto giovane e attraente ed è andato a vivere con lei. Nel periodo di Natale durante il quale ricorre il suo compleanno, la donna va in crisi. Per migliorare il rapporto tra la compagna Melinda e i suoi ragazzi, Daniel decide di andare tutti insieme in montagna per trascorrere le feste. Quindi, il giorno del suo quarantesimo compleanno, Jackie si ritrova da sola. Riceve da un'amica un regalo inaspettato, un meraviglioso viaggio insieme alle isole Hawaii. Poco prima di partie, l'amica la informa di non poter più andare con lei. Jackie, che non ha intenzione di rinunciare alla vacanza, decide di partire lo stesso da sola.

La donna trascorre giornate molto piacevoli e si gode il sole in completo relax. Per caso conosce un affascinante istruttore di surf, l'uomo si chiama Kyle Hamilton (Robert Buckley), ha un piccolo bazar sulla spiaggia e convince Jackie ad iscriversi al suo corso. Tra loro c'è subito una grande sintonia, i due si piacciono e sono attratti l'uno dall'altro, una sera si abbandonano alla passione e passano la notte insieme. Kyle ha soltanto ventisette anni ed è molto cortegiato dalle ragazze, nonostante ciò, il giovane si innamora seriamente di Jackie, passa molto del suo tempo con lei e grazie ai preziosi consigli della donna, il giovane decide di avviare un importante progetto di lavoro.

Kyle e Jackie continuano a vedersi anche a vacanza finita, nonostante gli impegni di entrambi. I familiari di Jackie, compreso Daniel, esprimono le loro perplessità rispetto alla storia d'amore della donna, tutti credono che ci siano troppi anni di differenza tra Jackie e Kyle e che quindi non ha futuro. A questo punto Jackie decide di porre fine alla sua relazione. Trascorrono diversi mesi, il giovane Kyle non ha dimenticato Jackie, il suo amore per lei è sempre grande. Sarà quindi Kyle a prendere l'iniziativa e a far capire a Jackie che l'amore non ha età.

