Game of Thrones 7, première di Los Angeles: banditi i cellulari! - La settima stagione di Game of Thrones è ormai alle porte e mentre a Milano ci si prepara per un fine settimana evento che culminerà la notte di domenica, alle 3.00, con la messa in onda della première di stagione. I più fortunati hanno già assistito alla proiezione proprio ieri quando a Los Angeles è andata in scena la première con tanto di red carpet alla presenza degli attori più amati della serie.

Sul red carpet della Walt Disney Concert Hal c’è stata la prima per il lancio della nuova stagione alla presenta di Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Masie Williams (Arya Stark), Sophie Turner (Sansa Stark) e Kit Harrington (Jon Snow). Mentre fuori dalla sala le foto e i video si sono moltiplicati grazie allo stuolo di fan presenti, all'interno non è stato possibile fare foto. Sembra che siano stati proibiti i cellulari proprio per evitare posisbili spoiler in rete dopo le polemiche dei giorni scorsi. Sembra, infatti, che la produzione abbia girato delle scene "fake" proprio per mandare in confusione i fan di Game of Thrones che in questi giorni hanno l'occasione di rivedere le prime sei stagioni su Sky con una maratona che durerà proprio fino a domenica notte quando andrà in onda il primo episodio.

