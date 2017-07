IL GIORNO IN PIU'/ Su Rai Movie il film con Fabio Volo e Isabella Ragonese (oggi, 14 luglio 2017)

Il giorno in più

IL GIORNO IN PIU', IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 LUGLIO 2017: IL CAST - Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 2011, diretta da Massimo Venier (Tre uomini e una gamba, Aspirante vedovo, Generazione 1000 euro) ed interpretata da Fabio Volo (Casomai, Manuale d'amore 2 - Capitoli successivi, Un pese quasi perfetto), Isabella Ragonese (Viola di mare, Tutta la vita davanti, Dobbiamo parlare) e Stefania Sandrelli (Il conformista, Prosciutto prosciutto, Divorzio all'italiana). Il giorno in più è il primo film tratto da un romanzo di Fabio Volo. L'autore si è anche occupato della sceneggiatura e inizialmente la produzione aveva previsto di affidargli anche la regia della pellicola, salvo poi rivolgersi a Massimo Venier. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM CON FABIO VOLO - Giacomo (Fabio Volo) pensa quasi unicamente al lavoro e alle donne, è infatti un donnaiolo impenitente ed evita sempre di impegnarsi in una relazione stabile. Un giorno Giacomo nota sull'autobus, mentre va al lavoro, una ragazza (Isabella Ragonese) e se ne innamora subito, pur non sapendo chi sia e non conoscendo neanche il suo nome. Da quel giorno Giacomo continua a vedere quotidianamente la ragazza, finché non si fa coraggio e si presenta.

L'uomo riesce ad invitare a cena la ragazza, scoprendo che si chiama Michela e che, purtroppo per lui, sta per trasferirsi definitivamente a New York per lavoro. Tempo dopo Giacomo accetta una trasferta in Sud America per lavoro e si trova proprio a New York durante uno scalo. Fortunosamente Giacomo riesce a scoprire dove lavora Michela, ma quando si presenta da lei la ragazza non è molto felice di vederlo.

Avrebbe infatti preferito lasciarsi alle spalle tutto ciò che la lega all'Italia. Giacomo le propone allora un gioco, vivere come promessi sposi per il breve tempo che potranno condividere a New York prima della sua partenza. Lei accetta e i due cominciano la relazione ben sapendo che presto lui partirà e non tornerà più, ma ben presto il sentimento che li lega cresce diventando vero amore, nonostante il giorno della partenza di Giacomo sia sempre più vicino.

© Riproduzione Riservata.