IL SEGRETO ANTICIPAZIONI/ Matias dice addio a Beatriz, arriva un nuovo amore? (puntate spagnole e italiane)

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI ITALIANE 14 LUGLIO: MATIAS EROE MA...

Il Segreto andrà in onda per l'ultima volta oggi alle ore 15:30, quanto meno per quanto riguarda l'estate del 2017. Fino al prossimo settembre, infatti, la telenovela spagnola cambierà orario e passerà alle ore 18:45 occupando lo spazio lasciato libero da Caduta libera. Nell'ultimo appuntamento della settimana, Matias parlerà ai suo genitori di quanto accaduto con i fratelli e del suo forte senso di colpa per avere causato il loro arresto. Il ragazzo verrà quindi elogiato da tutti e considerato un vero eroe anche se tali parole non basteranno per fargli dimenticare la sua grande tristezza. Per i Castaneda sarà questo uno dei pochi motivi di gioia. Ci sarà infatti ancora grande apprensione per le sorti di Mariana, dopo che la Guardia Civile ha annunciato il ritrovamento di un corpo che corrisponde alle sue caratteristiche. Per i Santacruz invece continuerà il periodo difficile a causa del congelamento di tutti i loro beni. Ma ciò non basterà per far demoralizzare Severo, pronto a rimboccarsi le maniche. Per questo non si tirerà indietro, lavorando nella pasticceria di Candela.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: BEATRIZ HA UN NUOVO AMORE?

Se nelle attuali puntate italiane de Il Segreto Matias dovrà fare i conti con il senso di inadeguatezza verso Beatriz, molte cose cambieranno negli episodi spagnoli nel quale la coppia sarà alle prese con un nuovo ostacolo nel loro rapporto. Un errore commesso dal figlio di Emilia e Alfonso (in seguito ad un litigio con Beatriz) gli è risultato fatale: Marcela è rimasta incinta e lui poco dopo ha deciso di sposarla, dando una famiglia felice al bambino in arrivo. Ma ancora una volta il sentimento per la Dos Casas non è svanito: al contrario, la coppia ha deciso di incontrarsi segretamente dando vita ad un relazione passionale, almeno fino a quanto Marcela ha scoperto la verità. Da quel momento Matias ha chiuso i rapporti con la figlia di Hernando, che a sua volta ha trovato il sostegno di Aquilino, il nuovo socio di Los Manantiales. L'interesse di questa new entry per Beatriz non è mai stato messo in discussione, verrà presto ricambiato?

