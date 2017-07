John Bernecker/ The Walking Dead, lo stuntman muore durante le riprese: caduta mortale e produzione sospesa

John Bernecker

The Walking Dead, lo stuntman John Bernecker muore durante le riprese: caduta mortale per il 33enne

Incidente mortale sul set della celebre serie tv The Walking Dead: lo stuntman John Bernecker è morto a causa di una terribile caduta che gli ha causato gravi ferite alla testa durante le riprese dell'ottava stagione della serie tv della Amc. John Bernecker, secondo quanto riportato da una prima ricostruzione, stava lavorando ad una particolare caduta da 10 metri mercoledì, ma avrebbe perso la posizione che stava assumendo per la caduta in sicurezza, cadendo rovinosamente al suolo. Lo stuntman di The Walking Dead è stato allora immediatamente trasportato ad Atlanta, all'Atlanta Medical Center, dove però le sue condizioni sono parse subito gravissime. I dottori hanno infatti evidenziaro come Bernecker avesse riportato gravi danni alla testa e, dopo essere stato collegato a delle macchine che lo stavano tenendo in vita, è stato poi dichiarato cerebralmente morto. Giovedì mattina, i medici ne hanno dichiarato il decesso. Lo stuntman John Bernecker aveva 33 anni e aveva lavorato già per importanti produzioni come 24: Legacy, Revolution e Claws o "Logan-The Wolverine".

In rispetto a quanto accaduto, la produzione di The Walking Dead ha deciso di fermare i lavori: "Ci spiace comunicare che John Bernecker, uno stuntman di talento di The Walking Dead e di numerose altre serie tv è film, è rimasto ferito seriamente dopo un incidente sul set", aveva detto il network in un comunicato stampa poco dopo l'incidentem e prima che ne venisse dichiarato il decesso. "Come sempre, la sicurezza dei nostri membri e di chiunque sul set è nostra principale preoccupazione e ci concentreremo su questo nelle nostre indagini", aveva invece spiegato il Sag-Aftra, sindacato degli attori.

© Riproduzione Riservata.