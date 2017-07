LA GRANDE STORIA / Anticipazioni puntata 14 luglio: riflettori su Benito Mussolini

La grande storia, Raitre

LA GRANDE STORIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 LUGLIO: NUOVO APPUNTAMENTO SU MUSSOLINI

Torna l’appuntamento con “La grande storia”, il programma di Raitre che racconta i fatti più importanti avvenuti nella storia. Nella puntata in onda questa sera a partire dalle 21.20, verranno mostrati alcuni documentari con cui si farà luce sul periodo fascista, considerato uno dei più neri della storia italiana. Nel primo documentario, dal titolo “L’impero”, viene raccontata la conquista di un posto al sole da parte dell’Italia. Dallo sbarco delle truppe a Massaua nel 1885, alla sconfitta di Adua nel 1896 fino alla conquista della Libia.

Nel secondo documentario, dal titolo “Attentati”, viene raccontata la reazione degli italiani al nazismo. Dal 1925, in Italia, parte una vera e propria stagione di attentati che ha come principale obiettivo Benito Mussolini. Tale periodo si conclude nel 1936, poco prima della conquista dell’Etiopia. Segue, poi, il documentario “Liberate il Duce” in cui viene mostrata l’Operazione Quercia, ideata da Hitler per liberare Mussolini del Re sul Gran Sasso nel settembre del 1943. La nuova puntata de La Grande Storia, poi, mostra ciò che resta di Benito Mussolini e del Fascismo nel paese natale di Predappio.

© Riproduzione Riservata.