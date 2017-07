MODERN FAMILY 8/ Anticipazioni del 14 luglio: Manny e Luke si diplomano! (finale di stagione)

Modern Family 8, in prima Tv assoluta su Fox

MODERN FAMILY 8, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 14 LUGLIO 2017: EPISODIO 21 "SCAPPARE" - Claire e Phil decidono di approfittare dell'assenza dei figli per concedersi uno spazio tutto loro, ma vengono interrotti dall'arrivo imprevisto dei ragazzi. Più tardi, Haley incontra Dylan per strada e scopre che non solo si è sposato, ma ha anche avuto dei figli. Alex invece comincerà ad essere sempre più nervosa per gli esami imminenti, mentre Luke non smette di essere circondato dalla sua proverbiale sfortuna. Questo porterà Claire a realizzare che anche se i figli sono cresciuti, non potrà mai smettere di doversi occupare di loro. I suoi progetti per un futuro solitario con il marito vanno quindi in fumo. Nel frattempo, Mitch decide di trascorrere una giornata da solo, ma si ritroverà a fare i conti con Jay. Cam invece decide di scacciare la solitudine curando l'influenza di Gloria ed aiutando Manny a conquistare una ragazza.

EPISODIO 22 "I DIPLOMATI" - E' finalmente arrivato il giorno del diploma di Manny e Luke, un evento che di sicuro provocherà le lacrime di Phil. Per evitare l'evento, Alex ed Haley decidono di stimolare la commozione del padre prima che la cerimonia abbia inizio, convinte che in questo modo gli faranno esaurire le lacrime. Tuttavia, le cose non andranno come previsto. Nel frattempo, Manny trascorre del tempo con il padre Javier il giorno prima della cerimonia, ma a causa di un "incidente" in uno strip club si accorge di aver perso l'abito per il suo gran giorno. Jay interverrà ancora una volta in suo aiuto, mentre Cam e Mitch scoprono che Lily è così intelligente che potrà saltare un anno a scuola ed in più che è molto amata fra i compagni.

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 14 luglio 2017, la Fox trasmetterà gli ultimi due episodi di Modern Family 8, in prima Tv assoluta. Saranno il 21° ed il 22°, dal titolo "Scappare" e "I diplomati". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: è il giorno del matrimonio di Frank (Fred Willard) e Lorraine (Faith Prince) e Phil (Ty Burrell) riesce a convincere tutti ad indossare dei costumi rievocando gli anni '20. L'idea tuttavia non va come il previsto, dato che saranno gli unici fra i presenti ad essere in costume. Più tardi, Frank rivela al figlio di aver organizzato uno scherzo da fare proprio durante la funzione, ma Phil cerca di dissuaderlo, sapendo che il resto della famiglia non ha mai gradito alcun tipo di gioco. Intanto, Claire (Julie Bowen) aiuta Lorraine a prepararsi per avanzare verso l'altare e scopre che una delle cose che l'hanno fatta innamorare di Frank è proprio il suo animo giocoso. La donna decide quindi di aiutare il suocero nel mettere in atto il suo piano. Pam (Dana Powell) invece ritorna in città per fare un provino che la porti a diventare attrice, ma Mitch (Jesse Tyler Ferguson) finisce per rubarle la scena. Pam in seguito rivela a Cam (Eric Stonestreet) di essere ritornata in realtà perché aspetta un figlio e di volerlo al suo fianco per il parto. Gloria (Sofía Vergara) e Claire si mettono in viaggio con le figlie e Lily (Aubrey Anderson-Emmons) per partecipare ad una manifestazione femminista, ma la loro auto subisce un piccolo incidente. Scoprono però che nessuna di loro è in grado di cambiare una gomma, ma si rifiutano di chiedere l'intervento di un uomo. A salvarle da un possibile imbarazzo sarà una donna che in quel momento sta passando su quella strada e che con i suoi modi, riuscirà alla fine a rubare loro il mezzo. Intanto, Luke (Nolan Gould) e Manny (Rico Rodriguez) sono già presenti alla manifestazione e si ritroveranno in lotta per le attenzioni di una ragazza. Jay (Ed O'Neill) e Phil invece decidono di organizzare l'apertura del parcheggio, ma non sono d'accordo su chi dei due dovrebbe pensare alla gestione. Nel frattempo, Cam nota che il marito e Pam se la intendono più del previsto ed inizia a mostrare una forte gelosia.

