Marco Cartasegna e Valentina Allegri stanno insieme / Uomini e Donne, i baci appassionati a Milano confermano!

Marco Cartasegna e Valentina Allegri

Uomini e Donne, Marco Cartasegna e Valentina Allegri stanno insieme: i baci appassionati a Milano confermano!

Arriva la conferma che tutti i fan di Uomini e Donne stavano aspettando da qualche giorno: Marco Cartasegna e Valentina Allegri stanno insieme. L'ex tronista di Uomini e Donne e la figlia dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non si nascondono più e per strada si lasciano andare a baci appassionati e sguardi complici. A paparazzarli è il settimanale Spy nel suo ultimo numero, che si trova in edicola, e li trova per le Milano intenti a tenersi la mano, baciarsi e divertirsi. Scatti che eliminano ogni dubbio sulla loro relazione, che da presunta diventa reale. Si è infatti iniziato a parlare di questo flirt qualche giorno fa dopo alcuni indizi social che potevano comunque essere associati ad una nascente amicizia tra i due; stavolta però le immagini non lasciano spazio all'immaginazione e confermano questa relazione.

Come la prenderà Federica Benincà, corteggiatrice che Marco ha scelto a Uomini e Donne e con la quale è finita da poche settimane? Già allo spuntare del gossip, Federica aveva manifestato la sua delusione, confermando e chiudendo il discorso con tali parole: "L’unica cosa che posso dire è che Marco sì, è stato innamorato di me, sarei un’ipocrita a dire il contrario. Ma diciamo che la volubilità dei sentimenti non mi appartiene e non deve appartenere tantomeno al mio ipotetico uomo. Io sapevo già da qualche giorno di ciò, ma va bene ed è giusto così. Gli auguro tanta felicità, e da oggi non volto pagina, ma cambio proprio libro!"

© Riproduzione Riservata.