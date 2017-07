Matrimonio Laura Barriales e Luca Cattaneo / Nozze in gran segreto per la showgirl spagnola: l'annuncio

Laura Barriales e Luca Cattaneo

Matrimonio Laura Barriales e Luca Cattaneo. Nozze in gran segreto per la showgirl spagnola e l'imprenditore

Nozze in gran segreto per Laura Barriales! La showgirl spagnola, naturalizzata italiana, lo ha annunciato a tutti i suoi follower con un messaggio su Instagram: "Hola amigos! Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme... Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!". Laura Barriales ha sposato Fabio Cattaneo, imprenditore ticinese e dirigente di un'azienda che produce vini pregiati. Un matrimonio celebrato sì in gran segreto ma che era comunque atteso da tempo. Laura e Fabio avrebbero dovuto sposarsi già lo scorso anno ma hanno invece rimandato celebrazione e festeggiamenti a data da destinarsi e senza un particolare motivo.

Sono passati solo alcuni mesi da questo rinvio e oggi finalmente la Barriales è la signora Cattaneo. La showgirl e neo attrice, nello scatto mostrato ai follower, si mostra in tutta la sua bellezza, con capelli raccolti in un'acconciatura semplice e molto elegante e un lungo abito bianco con un bellissimo ricamo fatto di fiori e trasparenze nella parte superiore. Un matrimonio intimo, privato e in controtendenza rispetto a ciò a cui i vip ci hanno abituati. Laura e Fabio hanno deciso di dire no a paparazzi, copertine ed esclusive e viversi questa bellissima giornata nell'intimità dei propri cari.

