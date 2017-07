NASTRI D'ARGENTO 2017/ Anticipazioni 14 luglio: ospiti e premi della serata evento in onda su Rai1

Nastri D'Argento 2017, anticipazioni

Nastri D'Argento 2017, anticipazioni 14 luglio

OSPITI E PREMI: ECCO CHI HA VINTO - Spazio per la nuova edizione dei Nastri d'Argento 2017. Stasera, venerdì 14 luglio, la rete ammiraglia di Casa Rai ospiterà la cerimonia di premiazione che si è svolta undici giorni fa direttamente dalla bellissima location del Teatro Antico di Taormina. L'edizione numero 71 dell'evento organizzato ancora una volta dai Giornalisti Cinematografici Italiani è stata presentata da Andrea Delogu e, tra gli ospiti che si sono avvicendati sul palco star del calibro di: Monica Bellucci, Sabrina Ferilli, Jasmine Trinca, Carla Signoris, Pierfrancesco Favino, Luca Argentero, Claudio Amendola, Renato Carpentieri (protagonista de La tenerezza), Angela e Marianna Fontana (protagoniste della pellicola dal titolo “Indivisibili”), Alessandro Borghi e Ficarra e Picone (protagonisti del film che ha sbancato al botteghino “L'ora legale”). Spazio anche per il grande Tony Renis che durante la serata ha ritirato un premio speciale per la carriera. Ed ancora, Enzo Avitabile in gara nelle categorie “Miglior colonna sonora” e “Miglior canzone originale”. Durante il corso della serata, "Indivisibili" di Edoardo De Angelis farà il pienone di premi (ben cinque), seguito da "La tenerezza" di Gianni Amelio, premiato come miglior film di stagione ma anche per la regia, la fotografia e l'attore protagonista (il premio è andato a Renato Carpentieri).



Ficarra e Picone, dopo il successo televisivo con Striscia la Notizia, stasera saliranno sul palco per prendere il premio dopo aver vinto nella categoria "Migliore commedia dell'anno" con "L'ora legale". Andrea De Sica invece, si è fatto valere nella categoria "Miglior esordiente" per il film "I figli della Notte". Grande successo anche per Jasmine Trinca premiata nella categoria "Migliore attrice protagonista" per Fortunata, pellicola diretta da Sergio Castellitto. La serata di premiazione dei Nastri d'Argento 2017, diretta da Luca Alcini e curata da Laura Delli Colli per Sngi, sarà trasmessa stasera a partire dalle 23.35 su Rai1 e domani, sabato 15 luglio in tutto il mondo su Rai Italia. L'evento potrà anche essere seguito in diretta streaming tramite il portale di RaiPlay oppure scaricando l'applicazione ufficiale per visionare il programma in mobilità.

