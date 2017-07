NATO IL 4 LUGLIO/ Su Iris il film con Tom Cruise e Kyra Sedgwick (oggi, 14 luglio 2017)

nato il 4 luglio

NATO IL 4 LUGLIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 14 LUGLIO 2017: IL CAST - Nato il 4 luglio, il film in onda su Iris oggi, venerdì 14 luglio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola che ha fatto la storia della cinematografia mondiale, diretta da Oliver Stone e prodotta nel 1989 negli Stati Uniti D’America e può essere iscritta al genere drammatico con connotazioni belliche. La casa di produzione (la Universal Pictures) all’epoca della realizzazione ha scelto un cast di attori di altissimo livello, tra di essi spicca Tom Cruise e Kyra Sedgwick. Il film non è al primo passaggio televisivo poichè è già stato proposto altre volte nei palinsesti televisivi. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON LA REGIA DI NERI PARENTI - Il film vede la vita di Ron Kovic, un giovane americano nato il 4 Luglio, giornata storica per gli USA stante i festeggiamenti per l’indipendenza. Ron proviene da un ottima famiglia, egli però spinto dal suo grande amore per il suo paese si arruola nei Marines. Arriva il 1967 e il giovane soldato divenuto nel frattempo sergente viene mandato in Vietnam. Ron parte per il Medio Oriente animato dalla voglia di rendere onore al suo paese, ma qui si scontra con la cruda realtà, vede i civili inermi uccisi dalle forze americane e non riesce a superare i traumi della morte di un giovane soldato Wilson, colpito dal fuoco amico durante una cruenta battaglia in un villaggio vietnamita. Ron cerca di ritornare a casa assumendosi dinanzi ai suoi superiori la colpa della morte del suo subordinato, ma non riesce nel suo intento.

Viene rimandato in battaglia e qui viene ferito gravemente alla spina dorsale, una ferita che lo renderà paralitico e impotente. Ritornato in America Ron si sente un eroe, il suo sentimento si scontra però contro le spinte pacifiste dei giovani americani. L’unico conforto per Ron è rappresentato da un altro reduce, Timmy, che però nel frattempo si è rifugiato nella tossicodipendenza. Come se non bastasse Ron rincontra una sua vecchia innamorata, Donna, che però è diventata una fervente pacifista. Grazie alla sua amica Ron partecipa a qualche manifestazione pacifista. Il reduce pur non condividendo le rimostranze dei pacifisti assiste alla brutale repressione da parte della polizia.

L’esistenza di Ron inizia a conoscere una deriva psicologica che lo porta ad abbandonare la propria casa, stante la convivenza impossibile con i suoi genitori. Ron si rifugia in Messico ma riesce ad evitare la piaga della droga, una piaga in cui sono caduti molti reduci. Ritornato in patria il reduce capisce che deve fare i conti con il suo passato, egli va prima a casa di Wilson e qui cerca il perdono dei genitori del soldato morto, un perdono che però non riceve. Capisce che deve impegnarsi nella società civile e inizia attivamente a far parte delle associazioni pacifiste, si scontra con la polizia e alla fine riesce a pubblicare la sua autobiografia, e a parlare in pubblico nella convention dei democratici, un discorso che segnerà per sempre le generazioni future.

