Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele previsioni di oggi 14 luglio 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 14 LUGLIO 2017

CHI SALE E CHI SCENDE - Andiamo subito a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Oggi bisogna fare le cose con cautela per la Bilancia perché altrimenti c'è il rischio sabato e domenica di sentirsi sotto stress. Luglio potrebbe essere il mese giusto per gli incontri. Chi ha vissuto una separazione nella prima parte dell'anno si può riconsolare. Lo Scorpione dovrebbe aver verificato che negli ultimi giorni è ritornata la grinta e la voglia di fare. Non deve fare azzardi con i soldi perché questo periodo mette in guardia tutti quelli che devono acquistare qualcosa. Bisogna stare attenti anche nei progetti di lavoro perché qualcuno potrebbe avere già ricevuto buoni contatti. Questa per il Sagittario è una giornata un po' pensierosa per l'amore, per i rapporti sociali e per le amicizie. Sul lavoro ci sono delle decisioni in ballo molto importanti.

NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali si possono considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. In questi giorni l'Ariete sente il bisogno di amore anche se non lo chiede, soprattutto chi ha avuto dei problemi per quanto riguarda il lavoro. Le sue esigenze devono essere soddisfatte altrimenti ad agosto qualcuno potrebbe cambiare rotta. Sono possibili nuovi amori, incontri e piccole avventure. C'è bisogno di cambiare vita soprattutto per chi ha dovuto cambiare casa, mansione, ruolo o lavoro per i Gemelli. Da qualche tempo non è facile stare tranquilli, ma bisogno prendere il buono che c'è in ogni cosa. Si può stare meglio, ma bisogna fare attenzione nei rapporti tra genitori e figli. In questi giorni si deve ritrovare serenità e la voglia di stare con gli altri per l'Acquario. È molto probabile che si registrano dei ritardi. Diventa pigro se viene costretto a ripetere le solite cose. Tra venerdì e domenica è in atto un recupero sentimentale. Gli amori che nascono in questa parte di luglio possono essere molto importanti.

OROSCOPO IN PILLOLE - Come tutti i giorni torna l'oroscopo di Paolo Fox fatto ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Il Sagittario vive una giornata pensierosa per quanto riguarda l'amore. L'Acquario invece deve ritrovare la giusta serenità in un momento che è molto complesso per quanto riguarda soprattutto la stabilità dal punto di vista dell'amore. I Pesci invece hanno avuto un periodo un po' complicato e non riescono a vivere sganciati dalle ansie che vivono da tempo. Il Leone è il segno più positivo di questo momento e riesce a trovare la forza per uscire da momenti che in passato invece non sarebbero stati superati con altrettanta forza e volontà. La Bilancia deve fare le cose con calma, arriveranno dei giorni, verso il fine della settimana, quando le cose potrebbero precipitare per diversi motivi.

