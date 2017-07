Rosewood/ Anticipazioni puntata 14 luglio: un nuovo amore per Beaumont

Rosewood su Raidue

ROSEWOOD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 LUGLIO: IL DOTTORE ALLE PRESE CON UN NUOVO NEMICO E PROBLEMI DI SALUTE –

Rosewood, la serie televisiva statunitense in cui la medicina si mette al servizio della legge per risolvere casi di omicidi e non solo, dopo l’ottimo debutto, torna in onda questa sera su Raidue, a partire dalle 21.15 con due nuovi episodi che promettono nuovi colpi di scena dopo quelli delle prime due puntate. Nel primo episodio in onda questa sera, dal titolo “Un ragazzo di talento”, il dottor Rosewood sarà alle prese con un nuovo nemico e con diversi problemi di salute. Nella sua vita, inoltre, arriverà improvvisamente un nuovo amore. Nel frattempo, Villa arresterà per omicidio un giovane uomo ma Rosewood sarà convinto della sua innocenza. Chi avrà ragione? Rosewood riuscirà a scoprire la verità anche stavolta?

Nel secondo episodio, dal titolo “Vandali e vitamine”, Beaumont, con Villa, sarà alle prese con un’importante indagine. I due, infatti, indagheranno sulla vita privata e professionale di un brillante medico, sospettato di aver ucciso dei pazienti. I due nuovi episodi di Rosewood potranno essere seguiti su Rai Due e in diretta streaming, grazie a Rai Play, scaricando le apposite applicazioni.

