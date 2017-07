STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Youth e Superfantozzi (venerdì, 14 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 14 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi la programmazione delle reti Mediaset si preannuncia entusiasmante. Ad accompagnare una nuova calda serata estiva ci saranno tantissimi contenuti di qualità come film, rubriche d'attualità ed informazione. Non mancheranno serie tv e programmi d'intrattenimento. Il film Youth, che verrà trasmesso su Canale 5, sarà probabilmente uno dei più seguiti. La pellicola, scritta e diretta da Paolo Sorrentino, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali anche grazie ad un cast d'eccezione. Italia 1 si dedica alla comicità omaggiando Paolo Villaggio da poco scomparso, con uno dei suoi film che lo vedono nelle vesti del ragionier Fantozzi, Rete 4 invece, propone la rubrica di attualità Il terzo indizio. Ma scopriamo insieme la programmazione del resto dei canali Mediaset nel dettaglio.

Si parte proprio da Canale 5 e con il film di Sorrentino, interpretato da Michael Caine e Harvey Keitel. La pellicola racconta la storia di Fred Ballinger, un compositore d'orchestra, e Mick Boyle, un anziano regista. I due, amici da sempre, si ritroveranno a trascorrere le vacanze invernali assieme ai proprio figli, pensando al loro futuro con desiderio di dare ancora forma ai propri sogni. A seguire andrà in onda la rubrica di soft news dal titolo #Estate. Italia 1 sceglie di onorare la memoria di Paolo Villaggio trasmettendo il film comico Superfantozzi, quinto film della saga dedicata al ragionier più amato d'Italia. In seconda serata verranno trasmessi due nuovi episodi di The transporter. Rete 4 da spazio alla rubrica d'attualità Il terzo indizio, condotta da Barbara De Rossi. A seguire andrà in onda Grande Tour d'Italia - Sulle orme delle eccellenze, il contenitore di soft news che racconta il lato artistico e culturale del nostro Paese.

La5 dedica la prima serata alla musica con il Wind Music Festival, il programma musicale condotto da Alessia Marcuzzi, Daniele Battaglia e Nicolò De Devitis. Ancora musica su Mediaset Extra con una delle puntate più spettacolari delle vecchie edizioni di Sarabanda con Sarabanda - La sfida. Tutti i più grandi campioni delle passate edizioni dello show condotto da Enrico Papi si esibiscono in una sfida senza precedenti. Su Iris spazio al film drammatico dal titolo Nato il 4 luglio con Tom Cruise, Oliver Stone e Willer Defoe. Il protagonista della pellicola è Ron Kovic, nato il 4 luglio e proveniente da una famiglia tradizionalista e di stampo cattolico. Nel 64 si arruola nei Marines e poco dopo viene inviato nel bel mezzo della guerra in Vietnam in qualità di sergente. Ancora cinema su Italia 2 con il film Ruslan.

Ruslan Drachev è uno scrittore di libri gialli con un passato criminale. La situazione precipiterà quando sua figlie decide di sposare un pericoloso ganster. La ragazza verrà aggredita il giorno delle nozze. Su Top Crime andranno in onda due episodi della serie tv d'azione intitolta Scomparsa. Su Boing spazio alla serie tv animata Teen Titans.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

- Canale 5 ore 21.10 Youth, film drammatico

Ore 23.40 #Estate, soft news

- Italia 1 ore 21.15 Superfantozzi, film comico

Ore 22.45 The transporter, serie tv azione

- Rete 4 ore 21.15 Il terzo indizio, rubrica di attualità

Ore 00.30 Grande Tour d'Italia - Sulle orme delle eccellenze, soft news

- La5 ore 21.10 Wind Summer Festival, programma musicale

- Mediaset Extra ore 21.10 Sarabanda - La sfida, programma d'intrattenimento

- Iris ore 21.00 Nato il 4 luglio, film drammatico

- Italia 2 ore 21.10 Ruslan, film d'azione

- Top Crime ore 21.10 Scomparsa, serie tv d'azione

- Boing ore 21.10 Teen Titans, cartone animato

