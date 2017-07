STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Velvet - La coda del diavolo (venerdì, 14 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 14 LUGLIO 2017. Il palinsesto dei canali Rai è stato allestito con una variante di programmi che di certo terranno i telespettatori incollati allo schermo, ma vediamo come con una breve anticipazione. Rai 1 propone la fiction Velvet e Rai 2 si lascia trasportare dalla serie tv Rosewood, Rai 3 cambia completamente tono con l'approfondimento culturale di Predappio e Rai 4 manda in onda Criminal Minds VII. Sul resto dei canali continuano le proposte invcece con i film, uno di genere documentario e l'altro commedia. Ma scopriamo insieme nel dettaglio la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Partiamo proprio da Rai 1 con due nuovi episodi di Velvet. Nella terza puntata i protagonisti della fiction si troveranno alle prese con un trasloco di massa. Tutti i dipendenti della galleria dovranno infatti fare i bagagli, lasciando così spazio ai nuovi laboratori. La situazione, frutto di una decisione di Marco, porterà Ana a scontrarsi con lo zio. Nel frattempo Cristina continua le sue indagini circa la vita di Albero. In seconda serata sarà trasmessa la premiazione dei Nastri d'Argento 2017. Il prestigioso premio cinematografico italiano si è tenuto a Taormina il 1 luglio. Rai 2 punta tutto sulla serie tv Rosewood, mentre in seconda serata propone la serie tv drammatico Blue Bloods. Su Rai Tre spazio a Predappio, il programma culturale presentato da Paolo Mieli, che racconta i fatti più salienti del primo Novecento grazie ad immagini, video ed interviste inedite. In seconda serata spazio all'informazione di Linea notte Estate.

Rai 4 propone due nuovi episodi della settima stagione di Criminal Mind, una delle serie tv poliziesche più amate degli ultimi anni. Su Rai 5 va in onda il film documentario The story of film. La pellicola, diretta nel 2011 da Mark Cousins, analizza la storia della cinematografia a partire dalla fine del 800 fino agli anni 2000. Il regista è anche l'autore del libro che da il titolo al film stesso. Su Rai movie spazio al film commedia Il giorno in più, con Fabio Volo, Isabella Ragonese e Stefania Sandrelli. La pellicola racconta la particolare storia d'amore che lega Giacomo, un donnaiolo incallito e Michela, prossima a trasferirsi a New York per lavorare con un'importante casa editrice. Su Rai Premium verranno proposti due episodi della serie tv comica dal titolo E' arrivata la felicità con Simona Tabasco, Claudia Pandolfi e Alessandro Roja. La serie è andata in onda lo scorso autunno su Rai Uno.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

- Rai Uno ore 21.30 Velvet - La coda del diavolo, serie tv drammatica

Ore 23.35 Nastri d'Argento 2017, premio cinematografico

- Rai Due ore 21.15 Rosewood, serie tv drammatica

Ore 22.50 Blue Bloods serie tv drammatica

- Rai Tre ore 21.20 Predappio, approfondimento culturale

Ore 23.35 Linea Notte Estate, telegiornale

- Rai 4 ore 21.10 Criminal Minds VII, serie tv crime

- Rai 5 ore 21.15 The story of film, film documentario

- Rai Movie ore 21.15 Il giorno in più, film commedia

- Rai Premium ore 21.20 E' arrivata la felicità, serie tv commedia

