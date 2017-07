STEFANO DE MARTINO / News: rivuole Belen, lo sanno tutti... quale sarà la prossima mossa?

Stefano De Martino, news

Stefano De Martino è fidanzato con Marianna Barisano? Il settimanale "Oggi" ha lanciato l'indiscrezione ma, dopo pochissimo tempo, è arrivata la pronta smentita. Stefano infatti, ha confessato su Instagram di non avere mai visto la ragazza e di non conoscerla assolutamente. Dal canto suo invece, la giovane dai lunghi capelli lucenti, appare già impegnata ma non con il ballerino di Amici. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, il danzatore campano è apparso spesso al fianco di altre donne e, ogni volta, i giornali di gossip gli attribuiscono una nuova fiamma. Stefano invece, è rimasto lontano dalle dinamiche amorose e, dopo la fine del matrimonio con Belen, si vocifera anche di un probabile ritorno di fiamma con Emma Marrone, la cantautrice salentina che gli aveva rubato il cuore prima di conoscere Belen in quel di Amici. Stefano però, nonostante la popolarità, pare proprio non amare il gossip, almeno non in questo periodo ecco perché, si tiene molto lontano da questo tipo di cose.



Ultimamente, lo showman campano ha commosso gli estimatori con un messaggio di lutto in occasione della tragedia di Torre Annunziata. Stefano quindi, si è unito al dolore dell'Italia intera condividendo un pensiero social: “Con estremo dolore sono venuto a conoscenza della tragedia che si è consumata nella mia città, Torre Annunziata”, così esordisce. “Ancora una volta viene attraversata da un destino infame e crudele. Mi unisco alla sofferenza dei familiari e delle vittime”, ha poi proseguito. In conclusione, ci ha tenuto a manifestare tutta la sua vicinanza: “Il mio cuore è lì con voi”. Nel frattempo, in base a ciò che riporta “Spy”, nuovo settimanale di gossip, il ballerino campano farebbe carte false per riavere Belen al suo fianco: “Il ballerino ha raccontato anche ai muri di essersi pentito di aver perso la moglie, ha raccontato di averle provate tutte per riconquistarla. Ma Belen, per ora, ha fatto muro. Tra di loro c’è quella complicità di chi si è mollato lasciando, però, una porta aperta”.

