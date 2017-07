SUPERFANTOZZI/ Su Italia 1 il film con Paolo Villaggio e Gigi Reber (oggi, 14 luglio 2017)

Superfantozzi

SUPERFANTOZZI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 14 LUGLIO 2017: IL CAST - Un film di genere comico che è stata prodotto in Italia nel 1986 e diretto dal bravo Neri Parenti. il film che si rifà alla saga del famoso ragionier Fantozzi è stato prodotto dalla Scena Film e da ReteItalia, e si basa su un soggetto scritto da Alessandro Bencivenni e dallo stesso regista, professionisti che hanno curato altresì la sceneggiatura del lavoro cinematografico. La pellicola vede un cast di attori abbastanza importante, tra di essi spiccano gli interpreti storici della saga, tra cui Paolo Villaggio, Gigi Reder e Liù Bosisio. Il film non può essere ascritto alle prime televisive essendo stato programmato diverse volte nei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo tra gli amanti del genere comico. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM CON PAOLO VILLAGGIO E DIRETTO DA NERI PARENTI - La storia vede Fantozzi essere creato dal Signore, egli però visto la mal riuscita crea Adamo e successivamente Eva, Fantozzi invidioso chiede al creatore di avere a disposizione una donna, e fu cosi che vede la luce la Pina, donna che diventerà sua moglie per l'eternità. I due a differenza di Adamo ed Eva vengono scacciati dal giardino dell’Eden per aver mangiato il frutto proibito, e si ritrovano in diverse epoche geologiche. Nella prima Fantozzi si ritrova a combattere con un grande dinosauro, egli a differenza delle altre occasioni riesce a progettare e costruire la ruota e l’arco, quest’ultimi oggetti che servono a mettersi a riparo dall'animale carnivoro, vengono però distrutti da Filini.

Si arriva nell’antica Grecia, epoca nella quale Fantozzi riesce a percorrere i 42 chilometri di distanza che separa Maratona da Atene, la missione è quella di comunicare l’esito di una battaglia, il futuro ragioniere riuscirà nell’impresa, ma arrivato a destinazione si dimentica l’esito della battaglia. Gli episodi all’interno della trama cinematografica si rincorrono senza soluzione di continuità, e vedono sempre Fantozzi protagonista, egli è il falegname che costruisce la croce, ma essa giunge in ritardo e i romani crocifiggono il ragioniere sul Golgota. Poi si arriva alle crociate, crociate dal quale ritorna un Fantozzi che vuole abusare della moglie Pina, senza ricordarsi che la donna indossa ancora la cintura di castità della quale il ragioniere ha perso la chiave.

Si arriva dopo vari episodi alla prima guerra mondiale, Fantozzi è un aviatore che deve affiancare il Barone Rosso per tener conto dei suoi abbattimenti, sull’aereo invece delle tacche dei piloti il ragioniere fa dei buchi, cosa che porta l’aereo a spezzarsi e precipitare. Nella seconda guerra mondiale Villaggio interpreta un aviatore giapponese che deve effettuare un volo suicida, non volendo morire il pilota abbandona il suo mezzo e si rifugia in una città che ritiene abbastanza tranquilla…Hiroshima.

Nel 1986 invece il ragioniere si trova bersagliato dai tifosi avversari durante Italia - Scozia, finendo picchiato insieme al suo inseparabile amico Filini. L’ultimo episodio vede Fantozzi nel futuro, egli è costretto dal suo mega direttore a lasciare la sua casa, l'appartamento serve infatti al capo per un incontro galante, mentre dice quanto è fortunato nella sfortuna, il ragioniere viene colpito dinanzi alla moglie e alla figlia da una meteorite.

© Riproduzione Riservata.