TEMPTATION ISLAND 2017/ Anticipazioni: Ruben e Francesca, lieto fine in arrivo e fan delusi?

Temptation Island 2017

RUBEN E FRANCESCA, LIETO FINE IN ARRIVO E FAN DELUSI?

Nelle prime tre puntate di Temptation Island 2017 è già successo di tutto e, così come in ogni edizione che si rispetti, il pubblico è già in attesa di conoscere la sorte dei protagonisti ancora in gioco. Dopo l’uscita di scena di Camilla e Riccardo, la prossima puntata potrebbe regalare un nuovo lieto fine a una delle coppie più discusse delle ultime settimane, quella composta da Francesca Baroni e Ruben Invernizzi, che ha già risentito dell’arrivo di una nuova tentatrice disposta a tutto pur di mettere in discussione il loro legame. E se nel villaggio Ruben non è riuscito a conquistare l'interesse di una vera "single", la stessa cosa non avviene sui social, dove il ragazzo, attualmente, è una vera celebrità. ”A Ruben non manca nulla: è giovane, non avrà problemi a rifarsi una vita”, “Ciao Ruben, volevo soltanto dirti che io ti apprezzo e di apprezzerei tutti i giorni! Sei l'uomo dei sogni!!!”, questi i commenti lasciati dalle follower sul profilo del fidanzato di Francesca. Per i fan, però, la delusione potrebbe essere dietro l’angolo, dal momento che nella prossima puntata per i due protagonisti potrebbe arrivare il tanto atteso falò del confronto.

NICOLA CONTRO TUTTI, SARA METTERÀ FINE ALLA LORO STORIA D'AMORE?

Gli atteggiamenti di Nicola Panico nei confronti della single Antonella e le parole utilizzate nei confronti della sua fidanzata Sara, non sono andate giù ai tanti telespettatori di Temptation Island 2017 che nelle ultime settimane hanno preso di mira più volte il suo profilo social, sottolineando senza mezzi termini, la sua mancanza di rispetto nei confronti di una ragazza che per tanto tempo lo ha amato profondamente. "Non so come andrà a finire ma voi ragazzi, a parte 2 (Ruben e Antonio), siete proprio una razza da depennare.”, ”povera sara..un casino per una sigaretta e poi tu uscivi con una, maddai”, “tu rispetti le donne??? Single più tosto che uno come te.....”, scrivono i follower indignati sul profilo del giovane fidanzato di Sara Affi Fella. Riuscirà la protagonista del reality di Canale 5 ad aprire gli occhi e a seguire i tanti consigli che in queste ultime ore le sono arrivati direttamente dal popolo del web? Cliccate qui se volete visualizzare tutti i commenti lasciati dai fan a Nicola Panico.

