UNA VITA/ Anticipazioni puntata 14 luglio: il mezzogiorno di fuoco di Acacias 38, un miracolo salverà Martin?

Una Vita

MEZZOGIORNO DI FUOCO AD ACACIAS 38

Sarà un finale di settimana con il botto quello che i telespettatori di Una Vita potranno seguire oggi a partire dalle ore 14:10. Alla stessa ora, ovvero alle ore 12:00 di Acacias 38 potrebbero avere luogo ben tre avvenimenti indispensabili per il futuro di molti personaggi: l'esecuzione di Martin, le nozze di Mauro e Humilidad oltre che il suicidio di Oliva. Casilda manterrà la sua convinzione di essere presente quando il marito verrà ucciso, standogli vicino fino all'ultimo istante. A nulla serviranno i tentativi dei suoi amici di farle cambiare idea. La domestica non ascolterà ragioni ma, anche se tragici, quegli istanti avranno per lei anche un faccia a faccia insperato: anche Rosina deciderà di presenziare all'esecuzione ma resterà profondamente colpita dalla disperazione di Casilda e dai veri sentimenti per l'uomo che ha sposato. Per questo deciderà di mettere da parte tutto l'odio e il rancore che ha caratterizzato la sua vita dal giorno in cui Maximiliano è morto. Perdonerà Casilda, preparandosi a sostenerla in un momento tanto difficile...

LA DISPERATA CORSA DI TERESA, ANTICIPAZIONI

Saranno ore cruciali per Teresa oggi a Una Vita. La protagonista femminile della telenovela, infatti, sarà sconvolta all'idea di perdere Mauro per sempre a causa delle sue imminenti nozze con Humilidad. allo stesso tempo, però, dovrà prendere una decisione riguardo a quanto scoperto su Oliva: il segretario si toglierà la vita se qualcuno non interverrà prima che sia troppo tardi. La maestra parlerà della sua preoccupazione con Cayetana che le consiglierà di correre in chiesa per fermare le nozze del poliziotto ma ancora una volta penserà di fare la cosa giusta, pensando al bene altrui prima che al proprio. Per questo, deciderà di mettere da parte ogni speranza di ricongiungersi a Mauro e di correre nel luogo indicato nella lettera per salvare la vita a Oliva. Purtroppo però la sua sarà una corsa vana: Teresa arriverà troppo tardi, trovandosi davanti al corpo senza vita del segretario, amante di Cayetana. Mauro nel frattempo si preparerà a pronunciare il fatidico sì.

