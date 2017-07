Un posto al sole: Serena confessa il tradimento a Filippo (Anticipazioni puntata 14 luglio)

Un posto al sole

FILIPPO SCOPRE LA VERITA'

Non sono tempi facili quelli che sta attraversando Sandro nelle attuali puntate di Un posto al sole. Secondo le anticipazioni della puntta di oggi il figlio di Renato ha scoperto che Claudio frequenta un'altra ragazza e poco dopo ha capito l'identità della stessa: si tratta niente meno che di Serena! La situazione finirà presto per degenerare tanto che nell'appuntamento odierno la Cirillo deciderà di mettere la parola fine alle menzogne, raccontando a Filippo i dettagli di ciò che è accaduto in sua assenza. Quale sarà la sua reazione di fronte alla scoperta del bacio tra la moglie e l'ex cognato?

La partenza di Denis per la località balneare nella quale resterà nascosto fino all'entrata nel programma di protezione testimoni, lascerà Giulia in preda alla tristezza più totale. Dopo anni di solitudine, la Poggi si è nuovamente innamorata e faticherà a rassegnarsi di perdere l'uomo per il quale prova un forte sentimento. Per questo valuterà la possibilità di raggiungere l'amato, raggiungerà davvero tale obiettivo? Lo studio legale Navarra non se la passerà molto bene, a causa dell'assenza di una clientela costante. Saranno pochi i casi a disposizione di Niko, Ugo e Rossella anche se una novità potrebbe risollevare il morale dei tre giovani avvocati: un nuovo cliente si presenterà nel loro ufficio chiedendo di essere assistito. Di chi si tratterà?

