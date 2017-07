Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma e Marco vicini alle nozze? Spunta la scenata di gelosia (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani e Marco Firpo

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER

UOMINI E DONNE, GEMMA E MARCO VICINI ALLE NOZZE? (TRONO OVER) - Nuove e inaspettate dichiarazioni quelle di Gemma Galgani. La nota dama del Trono Over di Uomini e Donne, seguitissima e amatissima anche sui social, si è lasciata andare a confidenze riguardo la sua nuova storia d'amore che procede a gonfie vele. Intervistata da Alfonso Signorini in occasione del Chi Summer Tour in una puntata che andrà in onda questa sera in seconda serata, Gemma ha svelato di essere pronta alle nozze! La Galgani vuole sposare Marco Firpo ma lancia la palla a lui, in attesa che sia il cavaliere a farle la proposta tanto agognata. “Le nozze con Marco? Girerei questa domanda a lui: io sono qui” dichiara infatti Gemma, ma c'è realmente la possibilità che arrivi questa proposta? Inutile dire che il pubblico ci spera davvero tanto, così come spera che un grande annuncio possa arrivare proprio a vacanze finite e al ritorno nello studio di Uomini e Donne. Ma Marco vorrà rinunciare a quella libertà che tanto ama per dividere i suoi giorni con Gemma con quei legami che tanto odia?

SCENATA DI GELOSIA DI GEMMA GALGANI, ECCO PERCHÈ - Oltre alle dichiarazioni di Gemma Galgani sul sogno della nozze con Marco Firpo, arrivano anche nuove indiscrezioni che parlano di gelosie in atto nella coppia. È Novella 2000 a lanciare l'indiscrezione secondo la quale a Framura Gemma sarebbe stata protagonista di una scenata di gelosia nei confronti di Marco. Pare infatti che nella località in cui vive Firpo e dove Gemma ha trascorso alcuni giorni di vacanza, Marco si sia divertito a scattare selfie con molte signore. Su Novella 2000 si legge: “In tenuta da vitellone con magliettina tagliata per mettere in mostra gli addominali (quali) e calzoncino rosso da bagnino” Marco avrebbe quindi abbracciato una turista di troppo, cosa che non è affatto piaciuta a Gemma, che è andata su tutte le furie e ha poi discusso animatamente con Marco...

