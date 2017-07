Uomini e Donne/ Anticipazioni, Martina Luchena parla dopo il lutto e svela il suo dramma (Trono Classico)

Martina Luchena

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO

UOMINI E DONNE, MARTINA LUCHENA SVELA IL DRAMMA DOPO LA MORTE DEL PADRE (TRONO CLASSICO) - È un momento molto difficile per Martina Luchena. Come tutti i fan di Uomini e Donne sanno, purtroppo due giorni fa è venuto a mancare il padre dell'ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. Un grandissimo dolore per Martina che si è chiusa nel silenzio fino a poche ore fa, quando con un lungo messaggio su Instagram Story ha voluto sfogare la sua delusione e la rabbia per la perdita di suo padre, facendo comprendere con le sue parole che è stato proprio lui a decidere di mettere fine alla sua vita. "Niente ferisce, avvelena, ammala quanto la delusione. - esordisce Martina Luchena nel suo lungo post, che continua così - Perchè la delusione è un dolore che deriva sempre da una speranza svanita, una sconfitta che nasce sempre da una fiducia tradita cioè dal voltafaccia di qualcuno o qualcosa in cui credevamo. E a sentirla ti senti ingannato, beffato, umiliato. La vittima d'una ingiustizia che non t'aspettavi, d'un fallimento che non meritavi. Ti senti anche offeso, ridicolo, sicchè a volte cerchi la vendetta. Scelta che può dare un pò di sollievo, ammettiamolo, ma che di rado si accompagna alla gioia e che spesso costa più del perdono...".

È a questo punto del suo lungo sfogo che Martina Luchena si rivolge direttamente al suo papà, venuto a mancare due giorni fa, ponendogli le sue drammatiche domande: "Sono tante le domande, hai deciso di abbandonarci, hai deciso di far vincere quella brutta bestia che è la depressione invece che l'amore dei tuoi figli, ma una cosa mi hai sempre insegnato: il perdono e io ti perdono, perchè sei e sarai sempre il mio papà!". Parole tristi ma piene d'amore quelle di Martina Luchena, che conclude ammettendo di aver perdonato il suo papà. Parole che hanno commosso tutti il web, che continua a manifestarle grande affetto con messaggi e hashtag a lei dedicati. Piccoli gesti di fronte ad un immenso dolore ma che sottolineano quanto l'ex corteggiatrice sia amata dal pubblico di Uomini e Donne.

