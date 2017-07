VELVET 4/ Anticipazioni terza puntata 14 luglio 2017: il piano di Cristina e Carlos contro Anna

Velvet 4

Velvet 4 torna in onda questa sera, a partire dalle 21.20 su Raiuno, con la terza puntata. Dopo il buon debutto, la fiction spagnola torna in onda per la seconda serata consecutiva per la gioia dei fans che aspettavano con ansia la riapertura della famosa Galleria di Moda. La terza puntata dal titolo “La coda del diavolo” regalerà brutte sorprese ad Anna che si ritroverà accerchiata dai suoi nemici. Da una parte ci sarà Marco Cafiero, pronto a ostacolarla nel suo lavoro e, dall’altro, ci saranno Cristina e Carlos, ormai alleati pur di nascondergli la verità su Alberto. Prime di scoprire nei dettagli cosa accadrà nella puntata odierna, vediamo cos’è successo nello scorso appuntamento.

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA: MARCO CAFIERO, CARLOS E CRISTINA CONTRO ANNA

Nella terza puntata di Velvet 4, Anna porterà avanti il suo piano per cercare di salvare gli alloggi dei dipendenti della galleria, senza rinunciare ad avere un nuovo laboratorio. Carlos e Cristina, intanto, continuano a lavorare al loro piano per avvicinare le nozze del pilota con Anna. Rita riesce a dire alla sorella della sua malattia. Cristina, intanto, continua a frequentare Marco e questo un po’ infastidisce Mateo. Enrique, invece, scopre che Patricia è incinta. Raul ha uno scontro con Humberto Santamaria, il testimonial della collezione Velvet.

COS’E’ SUCCESSO NELLA SECONDA PUNTATA

Marco sceglie Pedro come suo collaboratore personale e mette in atto un piano per mettere in difficoltà Anna: creare il laboratorio che serve alla nuova collezione della donna facendo sfrattare i lavoratori della Velvet. Cristina, nel frattempo, scopre che Alberto è vivo e che è stato Carlos a evitare che lei e Anna lo scoprissero. Alla fine decide di fare un patto con il pilota: lo aiuterà a sposare la Ribeira. Patricia, invece, scopre di aspettare un bambino da Enrique, ma non glielo dice, anzi lo lascia. Rita è sempre più depressa dopo aver scoperto di avere un nodulo al seno, ma riesce a dire della sua malattia solo a Blanca.

© Riproduzione Riservata.