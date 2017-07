Vincitore The Winner Is 2017 / Salvatore Lampitelli si aggiudica un montepremi di 150 mila euro

Salvatore Lampitelli, vincitore di The Winner Is 2017

Con la vittoria nell’ultima manche, Salvatore Lampitelli si aggiudica il primo posto nella serata finale di the Winner Is 2017. Il concorrente, infatti, ha avuto la meglio contro i Blonde Brothers, che dopo aver fiutato l’imminente sconfitta, hanno ceduto alla tentazione accettando i 50 mila euro. Fra i momenti più interessanti nel percorso del vincitore, però, è interessante ricordare il duello contro Alessandro Canino, il concorrente che dopo aver ottenuto un grande successo nel 1992 sul palco del Festival di Sanremo, ha accettato i 35 mila euro immaginando la successiva sconfitta. Al centro della scalata alla vittoria di Salvatore Lampitelli, la sua famiglia, che con grande sacrificio ha sempre accompagnato la sua voglia di sfondare nel mondo della musica e che ieri sera ha creduto fino in fondo nel suo grande talento.

SI AGGIUDICA 150 MILA EURO E UN SOGNO DA REALIZZARE

Sostenuto dall'appoggio costante di Alfonso Signorini, Salvatore Lampitelli, concorrente di The Winner is 2017, ha ottenuto il riscatto che aspettava ormai da tempo. Il talentuoso ragazzo, che ha sempre messo in primo piano il suo talento, non ha mai perso di vista il valore economico della tentazione e diverse volte ha rivelato al pubblico in sala che quei soldi avrebbero aiutato la sua famiglia che in questo momento sta vivendo un periodo molto complicato. Con la vincita del montepremi da 150 mila euro, il concorrente potrà di certo aiutare chi gli sta a cuore, riuscendo inoltre a ricostruire la sala di incisione che qualche tempo fa è stato costretto a chiudere in maniera del tutto improvvisa. A causa di un furto, infatti, un gruppo di malviventi ha portato via ogni cosa dai locali, distruggendo per sempre uno dei progetti in cui il cantante aveva investito sudore, fatica e risparmi. Salvatore Lampitelli quindi, sa già molto bene come spenderà i suoi soldi, certo che il suo futuro, da oggi in poi, sarà sicuramente più roseo.

