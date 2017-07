YOUTH - LA GIOVINEZZA/ Su Canale 5 il film diretto da Paolo Sorrentino (oggi, 14 luglio 2017)

Youth - La giovinezza

YOUTH - LA GIOVINEZZA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 14 LUGLIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Youth - Una pellicola di genere drammatica del 2015 diretta da Paolo Sorrentino (La grande bellezza, Il divo, This must be the palce) ed interpretata da Michael Caine (Il cavaliere oscuro, Alfie, Zulu), Rachel Weisz (La mummia, La verità negata, The constant gardener - La cospirazione) e Harvey Keitel (Le iene, Pulp fiction, Taxi driver). Il film è stato un discreto successo di pubblico, con 23 milioni di euro di incassi a fronte di un budget di 12 milioni, ma è stata la critica a riservare a Sorrentino un'accoglienza trionfale, a due anni esatti dal premiatissimo La grande bellezza. Youth è stato candidato ai Premi Oscar come miglior canzone e ai Golden Globe come miglior canzone e migliore attrice non protagonista. Il film ha ottenuto moltissimi riconoscimenti anche in Europa, vincendo gli European Film Awards nelle categorie miglior film, miglior regista e miglior attore (Michale Caine). Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM DIRETTO DA PAOLO SORRENTINO - In un hotel sulle Alpi svizzere si ritrovano in vacanza due anziani amici, Fred Ballinger (Michael Caine) e Mick Boyle (Harvey Keitel). Il primo è un direttore d'orchestra molto rinomato, ormai in pensione, mentre il secondo è un regista cinematografico ancora attivo nonostante l'età avanzata, che sta faticando a completare il suo ultimo film. Da Londra arriva però un messaggio della Regina Elisabetta in persona, interessata ad ingaggiare Fred per dirigere un concerto a Buckingham Palace. Il rifiuto secco di Fred manda su tutte le furie la figlia Lena (Rachel Weisz), che accusa il padre di avere ormai dimenticato tutti i sacrifici fatti da sua madre all'inizio della carriera per aiutarlo. Fra gli ospiti dell'hotel c'è anche Jimmy Tree (Paul Dano), un famoso e giovane attore. Quest'ultimo è però alla ricerca di una nuova dimensione artistica, stanco di essere noto più per la sua partecipazione a blockbuster di successo che a film più ricercati e autoriali. Intanto Mick sta lavorando al suo film, ma è ancora alla ricerca del finale giusto. Dietro insistenza del delegato della Regina, Fred confessa perché non vuole dirigere il concerto a Buckingham, i brani scelti erano stati scritti da lui appositamente per la moglie, e non vuole che nessun altro li canti.

