Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi in crisi?/ La conduttrice vicina alla rottura col marito: il gossip

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono in crisi? La conduttrice sarebbe vicina alla rottura col marito: ecco perchè

COPPIA IN CRISI? L'INDISCREZIONE DI SPY - Colpo di scena nella storia d'amore tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, almeno stando alle rivelazioni fatte nell'ultimo numero del settimanale Spy. Per la bionda conduttrice dell'Isola dei Famosi e suo marito ci sarebbe aria di crisi. “Fra i due non c’è mai stata una vera e propria crisi, ma le voci che si inseguono nell’ambiente dicono il contrario” si legge sul noto settimanale diretto da Massimo Borgnis, secondo il quale Alessia e Paolo avrebbero iniziato ad avere problemi di coppia e che i viaggi che li hanno visti protagonisti in queste settimane servano a mantener viva la coppia. “Quelli che vedete potrebbero essere gli ultimi baci fra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi - scrive il settimanale Spy commentando gli scatti della Marcuzzi e di Marconi ad Antibes, in Costa Azzurra; e ancora -

Fra i due non c’è mai stata una vera e propria crisi, ma le voci che si inseguono nell’ambiente dicono il contrario”. Insomma pare proprio che il problema per la coppia sia la noia: Alessia e Paolo, per scongiurarla, sono sempre in movimento e in viaggio verso nuove mete. Sarà vero? Finora la coppia non ha affatto dato cenni di crisi e, anzi, in un'intervista di qualche tempo fa la Marcuzzi aveva anche parlato di poter fare un figlio con Paolo. Di certo se l'indiscrezione non corrisponde a verità, la coppia saprà smentirla.

© Riproduzione Riservata.