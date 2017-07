Alex Belli

Alex Belli e Mila Suarez fidanzati, Katarina Raniakova finisce nel dimenticatoio?

Il gossip estivo vive sempre di piccole cose e, se gli scoop dei giorni scorsi non vi sono ancora bastati, ecco che si torna a parlare di Alex Belli. Questa volta ad interessare i fan non è una delle sue discussioni social con Katarina Raniakova o una lite in tv ma solo per via delle dichirazioni di Mila Suarez, presunta nuova fiamma dell'attore di Centovetrine, fotografo ed ex di talent. A quanto pare le discussioni che abbiamo visto a Domenica Live lo scorso maggio sono ormai un lontano ricordo visto che lui lanciava messaggi di riconciliazione alla moglie e lei rispondeva sottolineando che il suo matrimonio si era trasformato da un sogno ad un incubo.

Alex Belli ha finalmente deciso di voltare pagina? Sembra proprio di sì e la rivelazione arriva dalle pagine del settimanale Nuovo dove l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e tentatrice di Temptation Island, ha pensato bene di confidare quello che sta succedendo nella sua vita. Riguardo al rapporto con Alex ha rivelato: "Si è vero, ci stiamo frequentando. Non siamo solo amici, la nostra è una storia vera. Quello con Alex è stato un colpo di fulmine". I due si sono lasciati immortalare tra baci, carezze e atteggiamenti intimi che sembrano un po' "posati" ma le parole spazzano via ogni dubbio, è nata una nuova coppia?

© Riproduzione Riservata.