Giusy Ferreri e Andrea Bonomo (Novella2000)

Andrea Bonomo, chi è il compagno di Giusy Ferreri? Età, lavoro e i dettagli della loro storia d'amore

La nota cantante Giusy Ferreri sta per diventare mamma per la prima volta: è infatto trascorso solo poco tempo da quando ha annunciato di essere in dolce attesa di una bambina che si chiamerà Beatrice, ma in pochissimi sanno chi è il compagno della Ferreri e futuro papà. Lui si chiama Andrea Bonomo, ha 38 anni, è originario di Abbiategrasso e fa il geometra. È poco o per nulla conosciuto nel mondo dello spettacolo, quindi, perchè non ne fa parte ma ha incontrato Giusy Ferreri nel 2008, due settimane prima che Giusy Ferreri intraprendesse l'esperienza televisiva di ‘X-Factor', dove si classificò seconda, dietro agli Aram Quartet. Una volta finita la sua avventura nel noto talent, la storia tra Giusy e Andrea è continuata, arrivando sino ad oggi senza alcun intoppo.

Le qualità che Giusy più apprezza del suo compagno sono, come da lei dichiarato, l'intelligenza, la sicurezza e la simpatia. In questi anni il loro amore è continuato a gonfie vele e lontano dal gossip, e presto i due saranno genitori della piccola Beatrice. Sui social, proprio pochi mesi fa, la cantante ha annunciato: "Oggi vi porto un messaggio di vita e di amore. Il web è veloce, e forse l’avrete già sentito o letto, ma ci tenevo a dirvelo di persona, perché voi fate parte della mia ‘famiglia allargata'. Sono in attesa di un bebè, una dolce attesa arrivata dopo nove anni di amore con Andrea. Tanto amore a tutti voi! Giusy".

© Riproduzione Riservata.