Anticipazioni Una Vita dal 17 al 21 luglio: Martin è salvo, Mauro sposa Humilidad?

Una Vita

UN MIRACOLO SALVA MARTIN

Con grande curiosità i telespettatori di Una Vita attendono anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 21 luglio, periodo nel quale molti nodi verranno al pettine. Il primo di essi riguarderà le sorti di Martin che si troverà a pochi passi dal patibolo ormai rassegnato al suo tragico destino. Sarà allora che un miracolo lo salverà da morte certa: assecondando la disperata richiesta di Leonor, la regina gli concederà l'indulto e il marito di Casilda potrà fare ritorno a casa tra la gioia e l'entusiasmo generale. E le buone notizie per lui non finiranno qui: non potendo restare a lungo in soffitta, dove si stabilirà in un primo momento insieme alla moglie, troverà il sostegno della persona che più di ogni altra lo aveva odiato in passato, ritenendolo colpevole della morte di Maximiliano. Stiamo parlando di Rosina che, dopo avere trovato il chiarimento a Casilda, si renderà disponibile ad ospitare gli sposi niente meno che nel suo appartamento.

TERESA E IL SUO TRISTE DESTINO

La scorsa settimana, Una Vita si è conclusa con la tragica corsa di Teresa verso la pensione di Oliva: purtroppo tale disperato tentativo non ha avuto nessun esito perché il segretario aveva già messo in atto il suo disperato proposito. Con la morte nel cuore, la maestra dovrà ora prepararsi ad una nuova brutta notizia che avrà a che fare con il suo Mauro: cercherà di fermare le sue nozze con Humilidad ma arriverà in chiesa troppo tardi, dopo il fatidico sì. Per la coppia le speranze di vivere un amore felice saranno dunque perse per sempre, tanto più che l'ispettore partirà per il viaggio di nozze insieme alla moglie, allontanandosi per qualche tempo dal quartiere. Teresa non potrà fare altro che leccarsi le ferite e troverà Cayetana pronta a darle il sostegno di cui avrà bisogno. Il rapporto tra le due donne sarà sempre più stretto, al punto che la stessa Sotelo Ruz se ne stupirà esprimendo la sua sorpresa con Fabiana.

© Riproduzione Riservata.